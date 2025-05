Májové hity druhej polovice 20. storočia: Toto sa hralo v Anglicku

Bratislava 16. mája (TASR) - Anglickú singlovú hitparádu viedla 16. mája 1965 Jackie Trent so skladbou Where Are You Now (My Love). Anglická speváčka, skladateľka a herečka bola na scéne od roku 1962, táto pieseň jej priniesla najväčší úspech. Preslávila sa aj spoluprácou na niekoľkých hitoch pre Petulu Clark a námetom k austrálskej telenovele Neighbours v roku 1985.



Tammy Wynette s piesňou Stand By Your Man viedla hitparádu 16. mája 1975. Táto americká country-popová speváčka a skladateľka začínala so spievaním v polovici 60. rokov. V roku 1966 sa presťahovala do Nashville, centra americkej country hudby. V roku 1969 vydala prvú LP platňu Your Good Girl‘s Gonna Go Bad. Najúspešnejšie bolo jej obdobie do polovice 70. rokov, za svoje nahrávky získala viacero zlatých platní a trikrát cenu Grammy. Výsledkom jej speváckej a skladateľskej dráhy boli viac ako štyri desiatky štúdiových albumov. K diskografii patrí aj dvadsiatka vydaných kompilácií. Zomrela 6. apríla 1998 vo veku 55 rokov v Nashville.







O desať rokov neskôr bol prvý Paul Hardcastle so skladbou 19. Tento anglický muzikant je na scéne od roku 1982, špecializuje sa na syntetizátorovú hudbu. V roku 1984 vydal debutový album Daybreak. Dnes ich má na svojom konte viac ako dve desiatky, v singlovej Top 40 hitparáde mal päť piesní a táto je z nich najúspešnejšou.



Britské popové duo Robson Green & Jerome Flynn s dvojicou piesní Unchained Melody a (There‘ll Be Bluebirds Over) The White Cliffs Of Dover viedlo hitparádu 17. mája 1995. Vyšli na singli ako dve A strany, duo má na svojom konte štyri vydané albumy, dva z nich sa dostali na prvé miesto.