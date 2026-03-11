< sekcia Kultúra
Majself a Nia opäť spojili sily
Novinka “Stále dúfam” prináša silnú emóciu aj orientálny videoklip z pieskových dún.
Autor OTS
Bratislava 11. marca (OTS) - Slovenský raper a spevák Majself prichádza s novou skladbou Stále dúfam, ktorú naspieval spolu so speváčkou Niou. Emotívna novinka nadväzuje na úspešnú spoluprácu dvojice a prináša príbeh o nádeji v láske aj v náročných životných obdobiach. Silnú atmosféru piesne dopĺňa videoklip, nakrútený na pieskových dunách tisícky kilometrov od Slovenska.
Novinka Stále dúfam vznikla už pred nejakým časom, podľa Majselfa však skladba mala svoj čas a na vydanie si musela počkať. „Táto skladba má už viac ako rok, ale čakala na svoj deň až doteraz,“ prezradil spevák. Nahrávanie prebiehalo v Nitre v štúdiu producenta Fillipiana, ktorý stojí aj za hudobnou stránkou piesne. Text vznikol spoločnou tvorbou Majselfa a Nie, ktorá svojím hlasom piesni vdýchla orientálny vibe. Ruku k dielu priložil i ďalší talentovaný hudobník – Adam Mičenec – zo skupiny Desmod, ktorý v piesni nahral gitarové party.
Spevácka spolupráca Majselfa a Nie nie je žiadnou novinkou. Skladba Stále dúfam je už ich tretí spoločný duet a nadväzuje na úspech piesne Deň za dňom, ktorá si získala viac ako 3 miliónov streamov. „Naša posledná spolupráca – Deň za dňom – sa tešila u fanúšikov veľkej obľube, takže sme sa im snažili doručiť skladbu, ktorá nesklame ich očakávania. Myslím, že má rovnakú hĺbku a aj silnú naliehavú emóciu,“ vysvetľuje Majself. Spevák zároveň naznačil, že fanúšikovia sa môžu dočkať ďalších spoločných projektov. „Snáď môžem prezradiť, že to nie je posledná skladba, ktorú máme spolu nahratú.“
Samotná pieseň nesie silný odkaz o nádeji. „Skladba v sebe nesie silnú emóciu, ktorú by som slovne zadefinoval ako nádej spojenú so smútkom. Myslím, že si v nej nájdu svoje ľudia, ktorí prechádzajú náročnejším vzťahovým obdobím, ale aj tí, ktorí už v lásku prestali veriť. My s Niou práve touto skladbou motivujeme ľudí, aby na lásku nezanevreli, ale mali v sebe stále aspoň nádej,“ približuje Majself význam novinky.
Atmosféru skladby dopĺňa vizuálne pôsobivý videoklip, ktorý vznikal mimo Slovenska. Nakrúcanie bolo pre tím veľkou výzvou, keďže počas krátkeho času museli v zahraničí natočiť viac materiálu. „Samotná výroba bola pre mňa veľká výzva, keďže sme mali v cudzine natočiť dva videoklipy za štyri dni. Nakoniec sa nám to podarilo a mám z toho skvelý pocit,“ hovorí spevák.
Orientálny nádych piesne prirodzene viedol aj k výberu prostredia. „Od prvého momentu som cítil, že sa klip musí odohrávať na pieskových dunách,“ vysvetľuje. Pôvodne dokonca zvažoval nakrúcanie v Pakistane, no náročná logistika napokon rozhodla o inom riešení. Námet videoklipu vymyslel samotný Majself, no zaujímavosťou je, že finálnu myšlienku vizuálu dotvorila práve Nia, ktorá sa postarala aj o jeho strih. O réžiu a produkciu sa už štandardne postaral Pierre Lexis so svojím tímom.
Príbeh klipu je metaforou dnešných vzťahov. „Je o ľuďoch, ktorí sa milujú, ale nevedia sa nájsť. Je to parafráza na mnohé dnešné vzťahy, keď sa ľudia nachádzajú na rovnakom mieste a pritom sa skutočne ako osoby nevidia, ani keď prejdú okolo seba,“ opisuje Majself.
Najväčšia koncertná show kariéry
Novú skladbu plánuje Majself predstaviť aj na veľkej koncertnej show – Majself Special Show, ktorá sa uskutoční 24. apríla 2026 v bratislavskom Edison Parku. Podľa speváka pôjde o najväčšie vystúpenie v jeho doterajšej kariére. „Bude to určite najdlhšia show, ktorú som kedy v živote hral a predpokladám, že zaznie okolo 35 až 40 skladieb. Niektoré z nich zaznejú v spojení s hosťami prvýkrát v živote a je veľký predpoklad, že sa tento moment nebude nikdy opakovať,“ hovorí.
Na pódiu sa k nemu pridajú viacerí hostia – okrem Nie napríklad skupina Desmod, speváčka Nela Pocisková či český spevák Jan Bendig. Doplnia ich aj Refew a Jaroslav Oláh, pričom Majself sľubuje aj jedno tajné prekvapenie. „Ten večer bude pre mňa špeciálny, lebo ho beriem ako oslavu každodenných malých víťazstiev, ktoré ma doviedli až do tohto momentu,“ dodáva. Okrem skvelej hudby sa fanúšikovia môžu tešiť aj na špeciálnu scénu a množstvo prekvapení počas večera. „Ľudia uvidia odo mňa najdlhšiu a najprepracovanejšiu show, akú som doposiaľ odohral. Počas večera mám pre ľudí pripravených mnoho prekvapení – ale niečo si chcem nechať aj na neskôr, aby som všetky darčeky neotvoril naraz,“ hovorí Majself na záver.
Vstupenky na Majself Special Show sú k dispozícii na https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/majself-special-show-2026-2026-04-24/
