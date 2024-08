Majster láskavej irónie, herec Štefan Kožka, sa narodil pred 70 rokmi

Trenčín/Bratislava 11. augusta (TASR) – Chcem, aby každá rola mala svoje človečenstvo, vyznal sa počas svojej kariéry pre TASR významný herec, ktorý vyryl hlbokú brázdu do dramatického umenia na Slovensku. A nielen tam. Aj v bežnom živote sršal vtipom, sarkazmom a láskavou iróniou, čo sa odzrkadľovalo na jeho umeleckej tvorbe vo filmoch, v inscenáciách či na doskách, ktoré znamenajú svet.



V nedeľu 11. augusta uplynie 70 rokov od narodenia obľúbeného filmového a divadelného herca Štefana Kožku.



"Každá postava je výzva, pretože po prvé musíte naplniť predstavu režiséra, po druhé musíte naplniť aj svoj duševný obzor. Musíte to urobiť najlepšie ako viete. Ja som mal na vysokej škole úžasného profesora Jozefa Budského a on hovoril dve základné veci: Réžia je umenie situácie a herectvo je umenie akcie. Režisér postaví tú kostru a len od herca závisí, či to bude svalovec alebo rachitis. Ja sa vždycky snažím, aby to nebol svalovec, ale aby to bol človek z mäsa a kostí," povedal umelec pre TASR pri príležitosti 65. narodenín.



Štefan Kožka sa narodil 11. augusta 1954 v Trenčíne ako najmladšie z troch detí. Herecká profesia ho lákala už od detstva, napokon jeho otec, vojak z povolania, hrával ochotnícke divadlo.



Ako tretiak základnej školy začal chodiť do dramatického súboru v Ľudovej škole umenia (ĽŠU). Neskôr sa presťahoval s rodičmi do Bratislavy.



Po skončení štúdia herectva na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU) sa v roku 1977 stal členom Divadla pre deti a mládež v Trnave. Počas jedenástich sezón vytvoril množstvo pozoruhodných postáv ako napríklad Bobák (Faustiáda, 1981), Romeo (Romeo a Júlia, 1982), Zámbor (Ako bolo, 1984) či Tartuffe (Tartuffe, 1984).



V roku 1988 prešiel z Trnavy do Poetického súboru v Bratislave, ktorý sa neskôr zlúčil s divadlom Nová scéna. Na divadelných doskách účinkoval v desiatkach inscenácií. V známom muzikáli Fidlikant na streche (2007) alternoval hlavnú postavu mliekara Tovjeho s Mariánom Slovákom. Diváci mohli Štefana Kožku vidieť aj v divadelnej kriminálnej komédii Šialené nožničky (2010), v hre Ešte jeden do partie (2010) alebo v pôvodnom slovenskom muzikáli František z Assisi (2010).



V komediálnej hre Figaro sem, Figaro tam (2011) si zahral grófa Almavivu a v pôvodnom slovenskom muzikáli Mata Hari (2013) sa predstavil v úlohe manžela exotickej tanečnice Rudolfa McLouda.



Ako režisér pracoval umelec na muzikáloch Hair (2003), Muzikálový sen (2011), Cigáni idú do neba (2012), Sláva (2013), Vyhadzovači (2013), alebo HairSpray (2014).



Okrem pôsobenia na slovenských divadelných scénach účinkoval v mnohých televíznych a filmových projektoch. Prvý dotyk s kamerou mal ako 13-ročný vo filme Rok na dedine (1967). Hral v seriáli Nepokojná láska (1975), nasledovali filmy ako napríklad Súkromná vojna (1977), Smrť šitá na mieru (1979), Tisícročná včela (1983), známa a obľúbená komédia Sladké starosti (1984), Šiesta veta (1986) či šesťdielny televízny film Alžbetin dvor (1986).



K jeho ďalším filmom patria napríklad Fontána pre Zuzanu 2 (1993), dráma Zurvalec (1993), Herodes a Herodias (1996), rozprávka Zlatý hlas (2004) alebo študentský film Otec (2009).



V ostatných rokoch sa obsadzovaný herec objavil v populárnych seriáloch Záchranári (2003), Priateľky (2008), Odsúdené (2009), Ako som prežil (2009) a Pod povrchom (2012) alebo tiež v divácky obľúbenom seriáli z vinárskeho prostredia Búrlivé víno (2012). K novším patrili seriály Horná Dolná (2015 - 2020) či Strážmistr Topinka (2019).



K najnovším inscenáciám, v ktorých Štefan Kožka účinkoval, patrila hra Bosé nohy v parku, a tiež obnovená premiéra pôvodného slovenského rockového muzikálu Cyrano z predmestia.



Obľúbený herec Štefan Kožka zomrel 14. decembra 2020 vo veku 66 rokov v maďarskej prihraničnej obci Rajka, kde býval. Umelcovo telo našiel sused. Pred smrťou ochorel na covid a iba niekoľko dní pred skonom nahral video, v ktorom opísal ťažký priebeh ochorenia.







Zdroj: https://www.novascena.sk/aktuality/14-12-2020-s-velkou-lutostou-sa-lucime-s-nasim-dlhorocnym-kolegom-stefanom-kozkom