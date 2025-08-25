< sekcia Kultúra
Maliar Ján Berger v Senici po 30 rokoch opäť predstaví svoje diela
Senica 25. augusta (TASR) - Slovenský maliar a pedagóg Ján Berger v Senici po 30 rokoch opäť predstaví svoje diela. Stane sa tak 5. septembra v Záhorskej galérii J. Mudrocha (ZGJM) v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2025. Výstava potrvá do 12. októbra. TASR o tom informovali zo ZGJM.
V súčasnom výbere dominujú diela, ktoré vznikli po roku 2000. Výstava je vnímaná ako retrospektívna a predstavuje obrazy väčšieho formátu. Na výstave sa budú nachádzať príklad obrazy Taký svet alebo Pod anjelom, ale aj takmer autoportrétna Mosadzná tabuľka. Súbor obrazov predstavuje bohatú škálu spletitých tém a motivických prelínaní.
Berger žije a tvorí v Bratislave. Jeho dielo sa nachádza v zbierkach Slovenskej národnej galérie a väčšiny slovenských galérií, zo zahraničných napríklad v Múzeu krásnych umení v Rio de Janeiro a v zbierke Európskeho parlamentu v Bruseli.
Autorova prvá samostatná výstava sa uskutočnila v roku 1974 v Nitrianskej štátnej galérii, neskôr vystavoval aj v Bratislave, Nitre, Senici, Trenčíne, Banskej Bystrici, v Martine a v roku 2000 mal prvú retrospektívnu výstavu v Galérii mesta Bratislava. Vystavoval tiež napríklad v Antverpách, Mexiku, Padove, Montfalcone, New Yorku, Londýne či v Bruseli.