Malokarpatské múzeum v Pezinku získalo prestížnu medzinárodnú cenu
Na slávnostnom vyhlásení Živa Award 2025 v meste Trebinje (Bosna a Hercegovina) získalo Malokarpatské múzeum v Pezinku cenu za rozprávanie príbehov – storytelling.
Pezinok 15. októbra (OTS) - Toto prestížne ocenenie udeľuje Fórum slovanských kultúr (Forum of Slavic Cultures – FSK) najlepším múzeám a pamiatkovým lokalitám v slovanskom svete.
Odborná porota zložená zo 16 medzinárodných expertov z FSK a Európskej múzejnej akadémie (EMA) ocenila Malokarpatské múzeum za jeho úsilie ukázať, že dobrý príbeh by mal pôsobiť na všetky zmysly – zapája nielen sluch a zrak, ale aj čuch a chuť. Príbeh, ktorý múzeum rozpráva, nielen približuje bohatú vinohradnícku históriu regiónu, ale aj aktívne prispieva k rozvoju kraja.
„Veľmi si vážime ocenenie, ktoré sme získali. Je to pre nás veľká pocta a zároveň záväzok pokračovať v tom, čo robíme – prinášať živé tradície vinohradníctva spôsobom, ktorý návštevníkov nielen poučí, ale aj nadchne a vtiahne do deja,“ uviedol riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku Martin Hrubala.
Úspech múzea je aj úspechom jeho zriaďovateľa – Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý dlhodobo podporuje inovatívne formy kultúrnej prezentácie a rozvoj Malokarpatského múzea v Pezinku.
Toto ocenenie je motiváciou do budúcnosti – pokračovať v rozvíjaní tvorivých projektov, využívať digitálne inovácie a prepájať prítomnosť s históriou. Príbehy Malokarpatského múzea tak zostávajú živé, inšpiratívne a prístupné všetkým, ktorí chcú spoznať dušu regiónu aj Slovenska.
Cena Živa Award nesie meno po slovanskej bohyni Žive, symbole života a vitality. Založená bola v roku 2014 a oceňuje inovatívne a inšpiratívne múzeá zo slovanských krajín. Tento rok bolo nominovaných rekordných 32 inštitúcií, s viac než 140 účastníkmi z 13 štátov, čo potvrdzuje vitalitu slovanských múzeí a rastúcu prestíž Živa Award v Európe aj mimo nej. V roku 2025 bolo ocenených 13 múzeí z 11 krajín. Slávnostné odovzdávanie Ceny Živa Award 2025 sa uskutočnilo 10. októbra 2025 v Trebinje (Bosna a Hercegovina).
Hrdosť pre Bratislavský kraj a celé Slovensko
Zo srdca Malých Karpát medzi najlepšie slovanské múzeá Európy
