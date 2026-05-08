Mama mala pravdu je názvom i témou novej piesne Zuzany Smatanovej
Táto pesnička patrí k mojim najosobnejším, povedala speváčka.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Zuzana Smatanová prichádza s piesňou, ktorú venovala svojej mame. S piesňou, ktorej téma je blízka každému človeku, kde sa sloganom stáva veta „mama mala pravdu“. Je nielen vyznaním najzásadnejšiemu človeku v ľudskom živote, ale zároveň prináša aj pohľad ľudského dozrievania, vzájomného pochopenia a prijatia, pretože všetci prichádzame na to, že naše mamy mali vlastne pravdu, bez ohľadu na to, ako sme spoločné situácie vnímali. TASR informoval manažér speváčky Pavol Smolka.
„Táto pesnička patrí k mojim najosobnejším. Má za sebou príbeh poznania, pretože mnohé slová a vety, ktoré mi mama odmalička často opakovala a ja som ich ignorovala, nabrali u mňa váhu až teraz, v dospelosti. Chcela som ju vydať symbolicky pri príležitosti Dňa matiek (10. mája), pretože verím, že mnohí v nej nájdu svoj príbeh o vzťahu so svojou vlastnou mamou,“ hovorí speváčka.
„V čase nahrávania demosnímky mi napadlo, že keďže je to pieseň o mojej mame, bude autentické, keď sa v poslednom refréne, priamo nad vetou ‚no v diaľke môj hlas, je ozvena zvonov‘ ozve jej reálny hlas. Sedela u mňa v štúdiu a po niekoľkých pokusoch to naspievala krásne. Mám ju tam zvečnenú, čo dáva pesničke pre mňa ešte osobnejšiu rovinu,“ dodala Zuzana.
„Od počiatočného nápadu na pesničku som vedela, že nechcem, aby mala klasický videoklip. Keďže sa aktuálne viac venujem aj výtvarnej tvorbe, napadlo mi, že si klip opäť nailustrujem a moje obrázky rozpohybuje šikovný filmový animátor Martin Smatana. Videoklip je príbehom vzťahu mňa a mojej mamy od obdobia, keď som bola tínedžerkou a odišla som z domu študovať. Puto medzi nami symbolizuje malé červené klbko, ktoré mi kedysi naozaj mama dala do kufra so slovami, aby som vždy našla cestu späť domov. Mama je moja istota, najmilovanejšia osoba, najlepšia kamarátka, mama je domov. Previedla ma mojím najťažším životným obdobím, bola mi živou vodou a cez túto pieseň som jej chcela vyjadriť, ako veľmi ju ľúbim,“ doplnila na záver.
