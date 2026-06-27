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Manowar príde na Slovensko, vystúpi v Nitre
Toto míľnikové vystúpenie prináša jeden z najuznávanejších albumov v histórii heavy metalu, zahraný od prvej do poslednej skladby.
Autor TASR
Bratislava 27. júna (TASR) - Americká heavymetalová kapela Manowar odohrá v sobotu 7. augusta 2027 open-air koncert v amfiteátri v Nitre v rámci turné Kings of Metal Fighting The World Tour 2027. Legendárny album Fighting The World tu zaznie po prvýkrát v celom rozsahu. TASR o tom informoval PR manažér koncertu Ján Kakaščík.
Toto míľnikové vystúpenie prináša jeden z najuznávanejších albumov v histórii heavy metalu, zahraný od prvej do poslednej skladby. Fanúšikovia zažijú kompletný album Fighting The World, doplnený ďalšími legendárnymi metalovými hymnami a novou pódiovou produkciou, ktorá je postavená tak, aby zodpovedala rozsahu tohto albumu.
„Naša skupina Army Of Immortals na Slovensku disponuje čistým bojovníckym duchom, ktorý bol preverený históriou a zostáva nezlomený,“ povedal člen kapely Joey DeMaio. „Priniesť kompletný album Fighting The World do Nitry, miesta, kde sa rodili legendy, a kde sa vzdorovalo impériám, je pre nás veľkou cťou. Pod slovenskou oblohou, obklopení starobylými kopcami, budeme stáť bok po boku s našimi Immortals, aby sme spustili nápor ocele, na ktorý Slovensko nikdy nezabudne.“
V roku 1980 vtrhli Manowar na metalovú scénu a zmenili životy miliónov ľudí. Odvtedy definovali žáner a skladajú bojové hymny, ktoré slúžia ako silný soundtrack pre tých, ktorí si cenia lojalitu, čestnosť a integritu. Už viac ako štyri desaťročia zostávajú Manowar verní svojmu presvedčeniu a s neochvejným duchom prekonávajú každú prekážku. Sú kráľmi metalu a ich Army Of Immortals je globálny kmeň spájaný spoločnými hodnotami a vášňou pre true metal. S početnými zlatými a platinovými nahrávkami a viac ako 40 svetovými turné naďalej vedú boj za skalných Immortals, ktorí chápu, že toto je viac než len hudba, je to spôsob života.
Toto míľnikové vystúpenie prináša jeden z najuznávanejších albumov v histórii heavy metalu, zahraný od prvej do poslednej skladby. Fanúšikovia zažijú kompletný album Fighting The World, doplnený ďalšími legendárnymi metalovými hymnami a novou pódiovou produkciou, ktorá je postavená tak, aby zodpovedala rozsahu tohto albumu.
„Naša skupina Army Of Immortals na Slovensku disponuje čistým bojovníckym duchom, ktorý bol preverený históriou a zostáva nezlomený,“ povedal člen kapely Joey DeMaio. „Priniesť kompletný album Fighting The World do Nitry, miesta, kde sa rodili legendy, a kde sa vzdorovalo impériám, je pre nás veľkou cťou. Pod slovenskou oblohou, obklopení starobylými kopcami, budeme stáť bok po boku s našimi Immortals, aby sme spustili nápor ocele, na ktorý Slovensko nikdy nezabudne.“
V roku 1980 vtrhli Manowar na metalovú scénu a zmenili životy miliónov ľudí. Odvtedy definovali žáner a skladajú bojové hymny, ktoré slúžia ako silný soundtrack pre tých, ktorí si cenia lojalitu, čestnosť a integritu. Už viac ako štyri desaťročia zostávajú Manowar verní svojmu presvedčeniu a s neochvejným duchom prekonávajú každú prekážku. Sú kráľmi metalu a ich Army Of Immortals je globálny kmeň spájaný spoločnými hodnotami a vášňou pre true metal. S početnými zlatými a platinovými nahrávkami a viac ako 40 svetovými turné naďalej vedú boj za skalných Immortals, ktorí chápu, že toto je viac než len hudba, je to spôsob života.