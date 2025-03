Marcové hity druhej polovice 20. storočia v Anglicku

Bratislava 15. marca (TASR) - Anglický singlový rebríček viedol 15. marca 1965 spevák Tom Jones s piesňou It's Not Unusual. Rodák z Walesu je na scéne od roku 1964 a prvý úspech si získal práve so skladbou It's Not Unusual. V júni 1965 vydal prvú LP platňu Along Came Jones, v marci 1966 získal prvýkrát Cenu Grammy ako najlepší nový umelec. V závere 70. rokov jeho popularita poklesla, do popredia ho opäť dostala skladba Kiss v novembri 1988 a hlavne skladba Sex Bomb z roku 2000. Tom Jones patrí dnes medzi legendy britskej hudobnej scény. Kráľovná Alžbeta II. mu 29. marca 2006 udelila titul Sir. Predaj jeho platní prevýšil hranicu sto miliónov kópií.



Telly Savalas so skladbou If viedol anglickú hitparádu 15. marca 1975. Telly Savalas, americký Grék, bol filmový aj televízny herec a spevák. Známym sa stal predovšetkým ako herec v detektívnom seriáli Inšpektor Kojak. Ako spevák vydal v rokoch 1972 a 1975 dva albumy. Do hitparády sa dostala iba táto jedna skladba, dosiahla však veľký úspech tým, že sa dostala až na čelo rebríčka.



Desať rokov nato bola prvá skupina Dead Or Alive s piesňou You Spin Me Around (Like a Record). Táto britská formácia novej vlny vznikla v Liverpoole v roku 1980. V roku 1984 vydala debutový album Sophisticated Boom Boom. V singlovej TOP 40 hitparáde mala osem skladieb, najúspešnejšou z nich bola práve You Spin Me Round (Like a Record). Vydala sedem albumov, najúspešnejším bol v poradí druhý s názvom Youthquake.



Kanadská hviezda Céline Dionová viedla anglickú hitparádu o desať rokov neskôr s piesňou Think Twice. Medzi hviezdy 90. rokov jej pomohol manažér Rene Angélil, za ktorého sa v roku 1994 vydala. Vydala 27 štúdiových albumov, pätnásť z nich naspievaných francúzsky, dvanásť anglicky. Najnovším je Courage z novembra 2019. V americkej TOP 40 hitparáde mala zatiaľ 17, v anglickej 25 skladieb.