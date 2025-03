Marcové hity druhej polovice 20. storočia v USA

Bratislava 15. marca (TASR) - V Spojených štátoch viedla singlový rebríček 15. marca 1965 skupina Beatles so skladbou Eight Days a Week. V Anglicku na singli táto pieseň nevyšla, nájdeme ju iba na štvrtom albume For Sale, ktorý vyšiel v novembri 1964. V Spojených štátoch však vychádzali single aj albumy skupiny Beatles inak ako na Britských ostrovoch. Eight Days a Week bol už dvanásty singel za veľkou mlákou, na B strane bola pieseň I Don't Want to Spoil the Party, rovnako z albumu For Sale.



Skupina The Doobie Brothers so skladbou Black Water bola na čele americkej hitparády 15. marca 1975. Táto rocková formácia vznikla v kalifornskom San José v roku 1970. V apríli 1971 vydala debutovú LP platňu The Doobie Brothers. Z decembra 1978 je jej najúspešnejší album Minute by Minute, ktorý sa v rebríčku dostal na prvú pozíciu. V singlovej hitparáde mala celkom 16 skladieb, dve z nich sa dostali až na čelo, okrem Black Water v marci 1975 to bola aj What a Fool Believes v apríli 1979. Jej dráhu dokumentuje viac ako dvadsiatka vydaných albumov a kompilácií.



O desať rokov neskôr viedla rebríček skupina REO Speedwagon so skladbou Can't Fight This Feeling. Táto rocková formácia vznikla v roku 1968, názov si zvolila podľa mena starožitnej hasičskej striekačky. V závere roka 1971 nahrala prvú LP platňu Reo Speedwagon. Na svojom konte má pätnásť štúdiových albumov, ten pätnásty Find Your Own Way vydala v apríli 2007. V TOP 40 americkej singlovej hitparády mala trinásť skladieb, dve z nich Keep On Loving You z marca 1981 a Can't Fight This Feeling z marca 1985 sa dostali až na prvé miesto.



Madonna s piesňou Take A Bow viedla hitparádu 15. marca 1995. Prvou jej skladbou v rebríčku bola Holiday v decembri 1983. V decembri 1984 viedla prvýkrát americkú hitparádu so skladbou Like A Virgin. V americkej hitparáde mala 48 skladieb, z nich dvanásť sa dostalo až na prvé miesto. V anglickom rebríčku bodovalo 66 skladieb tejto popovej kráľovnej, pričom 13 z nich sa dostalo až na prvú pozíciu. Do dnešných dní má na svojom konte štrnásť štúdiových albumov, štrnásty Madame X vyšiel v júni 2019.