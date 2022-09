Bratislava 28. septembra (OTS) - Legendy aj hviezdy súčasnej hudby – aj tohtoročné Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2022 budú mať pestrý a naozaj kvalitný program. Festival, ktorý sa uskutoční od 21. do 23. októbra, sa tento rok presťahoval na novú adresu – do A4 STUDIA na Trnavskej ceste 39. Vstupenky sú už v predaji, bližšie informácie na www.bjd.sk Prvými menami 47. ročníka sú naozaj hviezdy svetovej úrovne – Marcus Miller, Richard Bona a Yussef Dayes. Po pandémii sa festival vracia naplno späť. Opäť ponúkne tri dni plné skvelej hudby na dvoch pódiách. A na novej adrese. „“ prezradil hlavný organizátor festivalu Pavel Daněk a dodal: „Piatkovým headlinerom (21. 10.) je Richard Bona. Basgitarista kamerúnskeho pôvodu je výborným muzikantom, sprevádzal hudobníkov ako Mike Stern, Pat Metheny, Bobby McFerrin, Didier Lockwood, Joe Zawinul, ale aj on sám je výborným hudobným autorom. Jeho vlastná produkcia je svojským prienikom jazzu a rocku, inšpirovaná hudbou rodnej západnej Afriky, ostatné roky sa výrazne inšpiruje aj kubánskom hudbou.Richard Bona bol profesorom hudby na New York University, stálym členom Pat Metheny Group a hudobným riaditeľom projektov Harryho Belafonte. Ako sideman figuruje na vyše šesťdesiatich albumoch, nahrával s fantastickými hudobníkmi ako Mike Stern, Jaco Pastorius, a Béla Fleck, ale aj so slávnymi speváčkami ako Dianne Reeves a Anna-Maria Jopek. Pozíciu svetovej hviezdy mu priniesol jeho piaty album Tiki v roku 2005. Rok nato sa predstavil na Bratislavských jazzových dňoch v PKO, kedy odohral legendárny koncert. Odvtedy koncertoval na Slovensku viackrát a každý jeho koncert patril medzi hudobné udalosti sezóny.Sobotnému programu (22. 10.) bude kraľovať slávny britský bubeník Yussef Dayes. Je považovaný nielen za inovatívneho bubeníka a producenta, ale aj za jednu z najvýraznejších osobností súčasného londýnskeho jazzu. Dobré meno na scéne si urobil v roku 2016 albumom Black Focus, ktorý vydal ako člen projektu Yussef Kamaal a ich hudba bola zmesou jazzfunku sedemdesiatych rokov s aktuálnym londýnskym basovým a tanečným zvukom. Následne sa Yussef Dayes osamostatnil a na konte má niekoľko excelentných spoluprác – s Alfa Mistom vydal svoje prvé sólové single Love Is The Message a Black Out, hosťoval na britskej časti turné Kamasiho Washingtona , spolupracoval s londýnskym souljazzovým spevákom a gitaristom Tomom Mischom. V súčasnosti vystupuje pod názvom Youssef Dayes Experience, s ktorým sa predstaví aj na bratislavských jazzákoch.V nedeľu 23. 10. sa fanúšikovia môžu tešiť na jedného z najlepších basgitaristov sveta – Marcusa Millera. Zoznam jeho hudobných spoluprác je bohatý a pestrý, bez žánrových obmedzení – Milles Davis, George Benson, Eric Clapton, Elton John, Jay-Z, Snoop Dogg a mnoho ďalších. Na konte má viac ako 500 nahrávok a spoluprác. V jeho vlastnej tvorbe počuť najmä funk, R´n´B, no hlavne fantastický jazz. V Bratislave sa predstavil už viackrát, v októbri bude koncertovať v zostave s trubkárom Russellom Gunnom, klávesákom Julianom Pollackom, saxofonistom Donaldom Hayesom a bubeníkom Anwarom Marshallom.Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2022 ponúknu od 21. do 23. októbra pestrý hudobný program, v ktorom nájdete tie najväčšie svetové hviezdy, kvalitné kapely z Európy či zámoria, ale aj skvelých slovenských hudobníkov a projekty. Súčasťou tohtoročných jazzákov bude opäť aj súťaž mladých kapiel – Pódium mladých talentov, ktorí sa už čoskoro budú môcť prihlásiť. Kompletný program festivalu je na www.bjd.sk , vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal.