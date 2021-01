Marek Ztracený presúva turné Restart 2021 a vydáva koncertné DVD

Bratislava 28. januára (TASR) - Marek Ztracený, najväčší český hitmaker a šoumen súčasnosti, v týchto dňoch oznámil posun svojho vypredaného turné Restart 2021 na jesenné termíny. V rámci týchto koncertov Ztracený urobil mimoriadne gesto a venoval dvadsaťtisíc vstupeniek zdravotníkom, policajtom, hasičom a ďalším, ktorí riskovali svoje zdravie pre zdravie ostatných v boji s novým koronavírusom v prvej vlne pandémie.



Halové koncerty sa uskutočnia 8. septembra v brnianskej DRFG aréne, 15. a 16. septembra v pražskej O2 aréne, 25. septembra nasleduje Enteria aréna v Pardubiciach a 2. októbra Ostravar aréna v Ostrave. Ztracený sľubuje veľkolepú šou, počas ktorej predstaví nielen svoje známe hity, ale aj aktuálny album Planeta jménem stres, ktorý vydal vo februári minulého roka. Všetky predané vstupenky zostávajú v platnosti.



Dva jeho najväčšie koncerty minulého roka sa odohrali 22. a 23. februára v pražskej O2 aréne. Tieto kompletne vypredané koncerty sa stali najväčšou českou koncertnou udalosťou roka. Presne rok od prvého z nich, 22. februára 2021, vyjde kompletný záznam tohto hudobného sviatku na DVD. Vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite sa tak fanúšikovia môžu preniesť do zaplnenej O2 arény a zažiť znova tento mimoriadny hudobný zážitok.



„Milá Ztracená rodina, trhá mi to srdce, ale aj na nás prišlo. Mala to byť oslava konca koronavírusu, poďakovanie prvej línii i fanúšikom, mal to byť reštart a nový začiatok, ale toto všetko musíme ešte o pár mesiacov odložiť. Ako sami asi dobre viete, situácia bohužiaľ neumožňuje, aby sa koncerty uskutočnili v pôvodne plánovaných termínoch, a navyše tí, pre ktorých tiež celé turné malo byť poďakovaním, sú v tejto chvíli opäť v plnej pohotovosti. Chcem, aby ste vedeli, že pokiaľ toto turné, na ktoré ste si kúpili v priebehu chvíle desiatky tisícov lístkov, malo byť niečím mimoriadnym, tak v náhradných termínoch dostanete niečo ešte mimoriadnejšie,“ oznámil spevák prostredníctvom fan klubu Ztracená rodina k vydaniu nového DVD.



Totiž každé DVD predobjednané až do nedele 31. januára 2021 bude osobne podpísané od Ztraceného i s prípadným venovaním.