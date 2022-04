Marek Ztracený: Prial by som si, aby ma hudba stále bavila

Bratislava 16. apríla (TASR) – Spevák, skladateľ a klavirista, rodák zo Železnej Rudy Marek Ztracený (*26. 2. 1985) vstúpil na českú hudobnú scénu v roku 2008, keď vydal debutový album Ztrácíš, ktorý mu v ankete Český slavík vyniesol ocenenie objav roka.



Po trinástich rokoch muzikantskej dráhy dosiahol životný úspech, keď v obnovenej ankete Český slavík 21 získal prvé miesto v kategórii spevák. Zároveň získal aj cenu Absolútny slavík za najvyšší počet získaných hlasov a skladba Moje milá bola najobľúbenejšou u poslucháčov Rádia Impulz.



Hudba je jeho prioritou. „Prial by som si, aby ma hudba stále bavila. Cítim, že mám veľa energie, som presvedčený, že to nemôžem tak dlho vydržať, chcel by som to využiť a skladať pesničky, ktoré sa budú ľudí dotýkať. Nerád by som sklamal fanúšikov, ktorí mi dali taký priestor na koncertoch aj toho slávika. Prajem si, aby som im to vrátil,“ uviedol pre TASR.



Rozhovor so spevákom a skladateľom Marekom Ztraceným prinesie TASR v nedeľu 17. apríla.