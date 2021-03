Margaréta Ondrejková predstavuje novú skladbu Keď zaspávam

Bratislava 1. marca (TASR) – Margaréta Ondrejková, víťazka súťaže Česko Slovensko má talent 2019, predstavuje nový singel Keď zaspávam. Hudbu zložil Peter Šíma, ktorý nahrávku spolu s Františkom Ondrejkom aj produkoval, text napísali Miro Jurika a Marián Brezáni. Lyric video ku skladbe vytvorila Barbora Juriková. TASR informovala PR manažérka Michaela Salajová.



„Po víťazstve v Česko Slovensko má talent som, bohužiaľ, narazila na veľmi neschopného a nekompetentného človeka, ktorý nám to dosť skomplikoval. Mala som vydávať skladbu, ktorú som s ním nahrala, ale akosi to nefungovalo, a kým sa to vyriešilo, tak som sa takmer celý rok nepohla ďalej,“ povedala o problémoch mladá speváčka a k novej skladbe dodala: „Som rada, že ju už môžeme pustiť do sveta. Veľmi ma baví, aj keď to nie je úplne môj štýl. Nahrávanie bolo super. Vďaka skvelým ľuďom, ktorí sú okolo mňa, bola v štúdiu veľmi príjemná a uvoľnená atmosféra. Skladba Keď zaspávam je taká zamilovaná a verím, že tak ako mňa, osloví aj iných, a že ju budú radi počúvať.“







Margaréta teraz s novým tímom intenzívne pracuje na nových skladbách a ak všetko pôjde podľa plánu, mal by byť do konca roka dokončený jej prvý album.



„Chystáme nové veci, veľmi by som chcela nahrať celý album. Radi by sme vyrazili aj na koncerty, ale vzhľadom na súčasnú situáciu zatiaľ nikto nevie, ako sa to všetko bude vyvíjať. Táto situácia je pre mňa veľmi ťažká, nielen v oblasti hudby, ale aj v škole. Chýbajú mi spolužiaci a chvíle strávené s nimi v škole,“ dodala na záver.