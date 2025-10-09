< sekcia Kultúra
Mária Čírová pripravuje turné Moje Vianoce 2025
Turné Moje Vianoce 2025 sa začne 2. decembra v Trnave, ďalšími mestami budú Žilina (4. 12.), Nitra (7. 12.), Košice (10. 12.), Prešov (11. 12.), Bratislava (13. 12.) a Poprad (15. 12.).
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Jedna z najobľúbenejších slovenských speváčok, klaviristka a skladateľka Mária Čírová prináša 13. ročník tradičného vianočného koncertného turné Moje Vianoce 2025. Tento rok bude výnimočný, prvýkrát v histórii zaznie Čírovej hudba vo veľkých arénach po celom Slovensku, aby priniesla radosť, pokoj a kúzlo Vianoc tisícom ľudí. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
„Tento rok prinášame 13. ročník koncertov Moje Vianoce a prvýkrát v histórii pripravujeme sériu až siedmich veľkých koncertov vo veľkých arénach po celom Slovensku. Rozrástli sme sa do väčších priestorov, aby sme mohli prijať viac ľudí, ktorí si s nami chcú vytvoriť ten pravý vianočný zážitok. Bude to ešte veľkolepejšie, ale stále s tým najdôležitejším - srdcom a intimitou, ktorú na týchto koncertoch prinášame už roky,“ vysvetlila Čírová.
