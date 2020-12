Mária Nováková-Fábryová bola prvá slovenská filmová herečka

Martin/Bratislava 20. decembra (TASR) – Hoci sa herečka Mária Nováková-Fábryová venovala ochotníckemu divadlu, preslávila ju jedna jediná filmová úloha. V roku 1921 hrala v prvom filmovom spracovaní Jánošíka, ktoré za finančnej pomoci amerických Slovákov režíroval Jaroslav Siakeľ. Prvá slovenská filmová herečka sa narodila pred 120 rokmi.



Mária Fábryová sa narodila 18. decembra 1900 v Martine. Z matkinej strany pochádzala zo starého šľachtického rodu Hraškovcov z Kláštora pod Znievom. Počas štúdia na Štátnom dievčenskom ústave v Prešove sa zoznámila so svojím budúcim manželom, notárom JUDr. Pavlom Novákom, ktorý jej do rodiny priviedol ďalší národne orientovaný rod – Országhovcov. Z jeho rodiny pochádzala manželka Pavla Országha Hviezdoslava Helena (Ilona) Országhová. Pavol Novák bol ich krstným synom.



Mária Nováková-Fábryová hrávala ochotnícke divadlo v Prešove, Košiciach a v Martine. Všade zaujala svojím kultivovaným hereckým prejavom.



Jej fotografia z Urbánkovej hry Rozmarín, ktorú poslala strýkovi do Ameriky, sa dostala do rúk režiséra Jaroslava Siakeľa. Natoľko ho zaujala, že si ochotnícku divadelníčku vybral za hlavnú ženskú predstaviteľku svojho pripravovaného filmu Jánošík (1921).



Jaroslav Siakeľ mal na začiatku nakrúcania k dispozícii dve kamery, tretinu scenára, hlavného predstaviteľa vtedy ešte bez profesionálnych filmových skúseností a herečku, ktorá predtým nikdy nevidela film. Plány na nakrútenie začali v Chicagu, kam sa Siakeľ vysťahoval pred prvou svetovou vojnou. Tesne po vojne ho poverila skupina Slovákov žijúcich v USA, aby s bratom Danielom urobili film, ktorý by zobrazil hrdinské epizódy z Jánošíkovho života.



Postavu Jánošíka stvárnil český herec Theodor Pištěk neskôr známy z divácky obľúbených komédií (Jedenácté příkázání, Roztomilý člověk, Čapkovy povídky, Anděl na horách).



Kuriozitou bolo, že Mária Fábryová ako "slečna z lepšej rodiny", ovládajúca štyri jazyky (z domu vedela po nemecky a po maďarsky, zo školy po francúzsky a po rusky), nevedela prať v potoku, ani okopávať zemiaky, čo sa musela, v záujme vierohodnosti postavy najskôr naučiť.



Nakrúcalo sa v Gaderskej doline v Turci a na Liptove. Spočiatku film patril medzi najpremietanejšie diela svojej doby, ale záujem sa postupne stratil. Ostal majetkom producenta Jána Závodného amerického Slováka a rodáka z Brezovej pod Bradlom. Pre americké publikum bol film nepoužiteľný, pretože mal slovenské titulky a na anglické peniaze neostali. Napokon ho Závodný ako 80-ročný priniesol na Slovensko. Autorom scenára a režisérom filmovej rekonštrukcie bol v roku 1975 Ivan Rumanovský. Televízne vysielacie práva vlastní Slovenská televízia.



Po skončení filmovania sa Mária Nováková-Fábryová vrátila k učiteľskému povolaniu. Stala sa učiteľkou v kláštornej škole, aktívne pracovala v Živene a iných kultúrnych spolkoch. V roku 1923 sa vydala za notára JUDr. Pavla Nováka, ktorý bol v tom čase primátorom Košíc (1923-1928). Mali spolu dvoch synov (1924, Ivan – právnik, 1931, Pavol – elektrotechnický inžinier).



V čase, keď sa Jánošík premietal, bola Mária Nováková-Fábryová medzi americkými Slovákmi veľmi populárna, avšak ona sama sa do USA dostala až po roku 1968, keď na dva roky odišla do Kalifornie za synom Pavlom, ktorý tam emigroval.



Herečka Mária Nováková-Fábryová zomrela 20. júla 1973 v Dolnom Kubíne.