Mariana Čengel Solčanská nakrúca veľkofilm z obdobia SNP
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Režisérka Mariana Čengel Solčanská nakrúca výpravný veľkofilm z obdobia Slovenského národného povstania (SNP) pod názvom Autobus do Vlčích dier. Prinesie príbeh Frontového divadla a jeho ústrednej postavy - režiséra Andreja Bagara. Tvorcovia ohlásili ukončenie prvej etapy nakrúcania, druhá etapa čaká filmárov na jeseň. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Motyčková.
„Búra mýty a odhaľuje neznámu tvár vojny,“ uvádza k pripravovanému filmu, ktorý tvorcovia avizujú ako veľkolepú, vizuálne podmanivú a interpretačne odvážnu výpoveď, ktorá prevráti naruby naše zaužívané predstavy. „Film vedome opúšťa tradičný generálsky rámec rozprávania o vojne a namiesto toho ponúka pohľad cez optiku ľudí, ktorí sa rozhodli vzdorovať bez zbraní. Autobus tak otvára doteraz málo reflektovanú kapitolu dejín a kladie dôraz na silu kultúry ako formy odporu,“ približujú tvorcovia.
Ústrednou postavou „príbehu odvahy, ktorý sa vymyká konvenciám,“ je herec a režisér Andrej Bagar. Krátko po vypuknutí povstania prichádza s radikálnou myšlienkou: založiť putovné frontové divadlo. Zrekvíruje starý autobus, prizve ochotníckych hercov a cirkusantov a vydá sa s nimi do hôr. „Ich cieľom nie je len zabávať, ale aj sprostredkúvať informácie a udržiavať morálku v situáciách, kde zlyhávajú všetky istoty,“ dodávajú tvorcovia filmu, ktorý „prináša paradoxný a nesmierne silný obraz vojny: v čase násilia a deštrukcie vzniká priestor pre humor a ľudskosť“.
Scenár čerpá z autentického príbehu Frontového divadla, umeleckého zoskupenia, ktoré počas SNP pôsobilo v extrémnych podmienkach bez zázemia, honorárov či istoty bezpečia.
V hlavnej úlohe Andreja Bagara, významnej osobnosti slovenskej kultúry, ktorá aj v náročných vojnových časoch dokazovala, že umenie má silu spájať, povzbudiť a prinášať nádej, sa predstaví Peter Oszlík. V ďalších úlohách účinkujú Marko Igonda, Lukáš Pelč, Róbert Jakab, Dávid Hartl, Michal Režný, Juraj Hrčka a iní.
Film bude jedenástym celovečerným projektom režisérky a scenáristky Mariany Čengel Solčanskej. Vzniká v produkcii Trigon Production, v koprodukcii s STVR, The Factory a QQ studio. „Príbeh Frontového divadla je výnimočný tým, že ukazuje SNP z úplne inej perspektívy. Nie cez bojové stratégie, ale cez ľudí, ktorí aj v extrémnych podmienkach vojny prinášali nádej a šírili najdôležitejšie posolstvo - Byť a zostať človekom. A to je téma, ktorá je aktuálna aj dnes,“ uviedol producent Patrik Pašš, ktorý projekt vníma aj ako pokračovanie snahy otvárať menej známe kapitoly našich dejín.
Premiéra filmu je naplánovaná na január 2028.
