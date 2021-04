Mário Kuly Kollár: Každý si pomáha, ako sa dá

Bratislava 28. apríla (TASR) – Na následky pandémie nového koronavírusu dopláca už viac ako rok aj slovenská hudobná scéna, jej interpreti, technický a organizačný personál. Neobchádza ani špičkové slovenské kapely, ku ktorým určite patrí nitrianska skupina Desmod. Na verejnosť dokonca prenikli správy o rozchode tejto pätice hudobníkov.



„Neradostná situácia nastala, keď prišli informácie o pandemickej chorobe, lockdowne, o rušení všetkých akcií a koncertov. Bol to záber na psychiku, takže tie prvé dni, týždne, možno mesiace boli veľmi ťažké. Zmenil sa štýl komunikácie, tvorbe piesní, nestretávaš sa na skúšobni, komunikuješ e-mailami, čo mne osobne nevyhovuje, pretože som bol zvyknutý na osobný kontakt. Táto interaktivita jednoducho musí byť, človek si vie vydiskutovať veci. Teraz sedíme doma a som vďačný za každú príležitosť, keď sa môžem niekde objaviť. Je to potrebné aj pre rodinu, aj pre nás, aby sme si veľmi neuvedomovali, v akej dobe žijeme,“ povedal pre TASR Mário Kuly Kollár, spevák skupiny Desmod.



„Keď kapela nekoncertuje, tak vymýšľa. Zavoláme si, píšeme si mailom. Aj tak sa každý teší, keď pôjdeme do skúšobne, keď si zahráme naživo, pretože energia z toho live hrania je úplne iná, ako počúvať niečo z počítača či cez slúchadlá. Verím, že dlane svrbia každého, mňa hlasivky. Ale mám doma aparatúru, manželka takisto spieva, takže nie je problém zaspievať si, rozcvičiť sa, vymýšľať nové spevy, nové linky,“ dodal Kuly.



Ako žijú muzikanti, keď nemajú žiadne zárobky? „Veľa ľudí dokonca teraz predáva nástroje, ak si niekto doprial tých nástrojov viac, môže sa ich teraz zbaviť. Divadlá sú zatvorené, ťažké to majú herci, ktorí netočia seriály. Viem o pár ľuďoch z branže, že pomáhajú s rozvozom obedov. Aj mne ponúkli, či sa nevrátim do servisu. Nikdy nehovor nikdy. Každý si pomáha, ako sa dá,“ doplnil Kuly.



Na otázku o návrate na koncertnú scénu Kuly reaguje: „Nikto nemôže byť prorokom. Raz to vyzerá dobre, potom sa to zhorší. Ja som ten, ktorý rešpektuje všetko, čo sa povie. Manželka to sleduje, ja veľmi nie. Pevne verím, že nejaké akcie budú a kapela by mala aj počas týchto dní alebo mesiacov na sebe pracovať, lebo keď sa uvoľnia opatrenia, budú si ľudia vyberať, na čo pustia peniaze, na čo pôjdu, čo chcú vidieť a počuť. Keď si kúpim na niečo lístok, chcem, aby to bolo výborné.“