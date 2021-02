Martin Císar prichádza s novinkou Strácam

Bratislava 20. februára (TASR) – Spevák a textár Martin Císar prichádza s novou skladbou Strácam. Poukazuje v nej na časté správanie ľudí, ktorí prišli o svoju lásku. Vznikla vďaka spolupráci s producentom Pavlom Petríkom, vystupujúcim pod menom Paul Project. TASR informovala PR manažérka Michelle Kristová.



„S Maťom spolupracujeme niečo vyše roka. Za toto krátke obdobie sme vytvorili niekoľko piesní. Po úspešnom singli Nechaj ma ísť je pieseň Strácam druhou, ktorá uzrie svetlo sveta. Vznikla v septembri minulého roka, keď ma Martin navštívil v štúdiu. Za pár dní sme vytvorili niekoľko zaujímavých skladieb a bližšie sa spoznali, keďže prvé piesne sme tvorili počas prvej vlny pandémie. Vtedy nebolo možné stretnúť sa osobne. Martina považujem za jeden z najväčších speváckych talentov posledných rokov. Je to človek, ktorý má v sebe pokoru, charizmu, rešpektujeme sa navzájom, a aj preto ma naša práca nesmierne napĺňa,“ uviedol pre médiá producent Paul Project.







O vizuálnu stránku skladby sa postaral Marko Sasfai. Je to už druhé video Martina a Paula Projecta. V lete bodovali v rádiovom éteri s pesničkou Nechaj ma ísť. Dvojica netají ambíciu nahrať spolu i ďalšie skladby, a to už v blízkej budúcnosti. Podľa vlastných slov majú pripravených hneď niekoľko hudobných vecí, ktoré budú postupne vydávať.



Martin sa zaradil k hudobníkom, ktorí nútenú pauzu od koncertovania naplno využívajú pre hudobnú tvorbu. Aj on totiž verí, že už onedlho bude môcť zahrať všetky novinky svojim verným fanúšikom naživo.



„Vždy sa teším na reakcie ľudí a verím, že i ďalšie výsledky našej spolupráce sa im budú páčiť,“ dodal Císar.