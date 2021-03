Martin Kráľ predstavil nový singel Duša tancuj

Bratislava 4. marca (TASR) - Hudobný skladateľ a klavirista Martin Kráľ vydáva ďalší singel z pripravovaného druhého albumu. Na spoluprácu si tentoraz prizval speváčku Dominiku Jurenu Starú, aby v tomto ťažkom pandemickom období priniesli ľuďom kúsok pozitívnej energie a nádeje v spoločnej pesničke Duša tancuj. TASR o tom informoval PR manažér Ján Lukáč.



„Pri skladaní pesničky Duša tancuj som si pripomínal časy pred koronou, keď sme sa nemuseli báť o svoje zdravie a život. Vložil som do nej veľa emócií. Je veľmi čistá, úprimná a ako stvorená pre Dominiku. Nielen pre jej kvalitný spev, ale aj kvôli jej osobnosti. Poznám ju dlhšie a v rámci hudobnej scény ju vnímam ako úprimného človeka s dobrou dušou. Bol som zvedavý, čo by na ňu povedala,“ hovorí o vzniku pesničky Martin Kráľ.







Martin aj Dominika mali presnú predstavu o tom, ako by mala pesnička vyzerať. Chceli, aby ľudí pozitívne naladila, priniesla pokoj, aby sa opäť cítili šťastní. Pesničku otextoval Martin Chudík.



„Martin zložil nádhernú hudbu. Spolupráca s ním bola výborná, spojili sme sa nielen ako dvaja umelci, ale aj ako dvaja kamaráti. Obom nám na projekte veľmi záležalo a dali sme do neho naozaj všetko,“ hodnotí spoluprácu Dominika Jurena Stará a dodáva: „Som človek, ktorý verí v dobro. Človek, ktorý za akýchkoľvek okolností odmieta strácať nádej. Človek, ktorý verí, že každá skúška raz pominie a že žiadne problémy netrvajú večne. Presne takýto postoj pieseň demonštruje, takže som sa do nej vedela naozaj dokonale vcítiť. Myslím si, že ňou počas pandémie môžeme dať ľuďom kúsok pozitívnej energie a nádej, že sa raz tento nekonečný príbeh pomaly, ale isto skončí.“