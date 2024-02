Festival Dotyky a spojenia v Martine sa bude konať v júni

Bratislava 12. februára (TASR) - Martinské Slovenské komorné divadlo (SKD) avizuje termín výberového nesúťažného divadelného festivalu Dotyky a spojenia. Najväčšia prehliadka najnovšej tvorby profesionálnych zriaďovaných aj nezriaďovaných divadiel pôsobiacich na Slovensku sa uskutoční v Martine od 24. do 29. júna.



"Festival organizujeme vždy na konci júna ako bodku za uplynulou divadelnou sezónou. Urobíme všetko pre to, aby táto bodka bola zmysluplne využitým časom," hovorí Monika Michnová, programová riaditeľka festivalu, ktorý organizátori stavajú na dvoch pilieroch. "Prvým je prezentácia divadla, čiže divadelné predstavenia, a druhým je reflexia divadla, čiže rôzne diskusie o divadle. Chceme podať správu o tom, v akom stave sa nachádza divadlo na Slovensku," dodáva k 19. ročníku podujatia.



Hlavný program predstaví najzaujímavejšie, najpodnetnejšie a umelecky najodvážnejšie divadelné inscenácie, ktorých dátum premiéry spadá do obdobia od apríla 2023 do apríla 2024. Program Pre mladé publikum je podľa hlavného organizátora určený pre rozdielne vekové skupiny od batoliat až po násťročných divákov. "Táto programová sekcia je dnes jedinou výberovou a reprezentatívnou prehliadkou divadla pre deti a mládež na Slovensku."



Výber festivalových inscenácií zabezpečuje dramaturgická rada festivalu, ktorá posudzuje inscenácie po osobnej účasti na predstaveniach, nerozhoduje iba na základe záznamov predstavení. "Ambíciou dramaturgov festivalu je podchytiť najvýraznejšie trendy či problémy súčasného divadla na Slovensku. Vybrané inscenácie majú zvyčajne výnimočné postavenie v celoslovenskom kontexte, ale úlohou dramaturgov je upozorniť aj na umelecké počiny, ktoré presiahli rámec rutinnej tvorby jednotlivých divadiel," vysvetľuje Michnová.



Festival dáva do pozornosti aj program Junior, predstaví vybrané inscenácie poslucháčov vysokých umeleckých škôl, prípadne študentov konzervatórií. "Výber týchto inscenácií prebieha v spolupráci s umeleckými školami," dodávajú organizátori.



Súčasťou festivalu sú aj rôzne diskusie o divadle. Sprievodný program, ktorý prenesie festivalovú atmosféru z priestorov divadla do verejných priestorov mesta, ponúkne produkcie regionálnych divadelníkov, pouličné divadlo pre deti spojené s tvorivými dielňami, performancie, site specific projekty či koncerty.