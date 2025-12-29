< sekcia Kultúra
Máte poslednú šancu zažiť zábavný park Winter Wonderland
Je otvorený do 11. januára!
Autor WEBMAGAZIN.sk-OTS
Zábavný park Winter Wonderland na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke sa lúči! Nezmeškajte poslednú šancu zažiť vír zábavy, adrenalínu a kúzelných atrakcií. Všetky kolotoče a atrakcie sú v cene vstupenky, stačí prísť a užívať si naplno! Zoberte rodinu či priateľov a prežite nezabudnuteľné chvíle plné smiechu a radosti. Winter Wonderland je otvorený každý deň do 11. januára!
Navštívili ste už jeden z najväčších svetelných parkov Winter Wonderland? Fascinujúci žiarivý svet rozprávok a fantázie na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke je plný veľkolepých svetelných inštalácií, interaktívnych atrakcií a kolotočov. Magický park je otvorený každý deň, a to aj počas voľna 6. januára!
„Svetelný zábavný park Wonderland sa s návštevníkmi rozlúči už 11. januára. Do tohto dátumu majú rodiny s deťmi poslednú príležitosť naplno si užiť neobmedzenú zábavu na kolotočoch, prejsť sa medzi stovkami svetelných inštalácií a rozprávkových postavičiek a vychutnať si jedinečnú atmosféru, ktorá spája svetlo, hudbu a radosť zo spoločných zážitkov. Posledné dni sú ideálnou príležitosťou dopriať si ešte jeden čarovný večer a odniesť si spomienky, ktoré budú deti sprevádzať ešte dlho po tom, ako sa brány Wonderlandu zatvoria,“ vysvetľuje Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
Wonderland ponúka návštevníkom jedinečnú prechádzku v peknom prostredí petržalskej Dostihovej dráhy pomedzi rozprávkové svetelné príbehy, v ktorých ožívajú obľúbené rozprávky a fantazijné svety. Deti aj dospelí sa môžu stretnúť s rozprávkovými postavami inšpirovanými príbehmi ako Shrek, Avatar, Ľadové kráľovstvo, Aladin, Madagaskar, Morský svet či Levie kráľovstvo. Každá zóna je vizuálnym zážitkom, ktorý prostredníctvom svetiel, farieb a hudby vtiahne návštevníkov do čarovného sveta fantázie a rozprávok.
„Návšteva Wonderlandu do 11. januára je skutočne poslednou príležitosťou zažiť tento rozprávkový svetelný park v aktuálnej sezóne. Po tomto dátume sa jeho brány zatvoria a čarovná atmosféra plná svetiel, rozprávkových postáv a zábavy na kolotočoch si dá na čas pauzu. Kto chce tento rok zažiť Wonderland naživo, má už len niekoľko dní na to, aby si odniesol výnimočný zážitok,“ pozýva Zuzana Benediktová.
Vstúpte do sveta plného radosti pre všetky generácie. Na každého návštevníka čaká množstvo svetelných inštalácií, adrenalín, zábava na kolotočoch, fantastická atmosféra aj magické prechádzky areálom. A to všetko v cene základnej vstupenky. Rozprávkový svetelný park Winter Wonderland nájdete na Dostihovej dráhe v Petržalke, Starohájska 29, Bratislava. Na všetkých návštevníkov sa park teší denne v čase od 15:00 do 21:00 (posledný vstup o 20:00). Vstupenky je ideálne si zakúpiť vopred, aby ste sa vyhli čakaniu. Vstupné zahŕňa všetky vonkajšie atrakcie a svetelné inštalácie. Parkovanie je ZDARMA pred areálom Dostihovej dráhy. Vstupenky a všetky informácie nájdete na www.wonderlanbratislava.sk.
Navštívili ste už jeden z najväčších svetelných parkov Winter Wonderland? Fascinujúci žiarivý svet rozprávok a fantázie na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke je plný veľkolepých svetelných inštalácií, interaktívnych atrakcií a kolotočov. Magický park je otvorený každý deň, a to aj počas voľna 6. januára!
„Svetelný zábavný park Wonderland sa s návštevníkmi rozlúči už 11. januára. Do tohto dátumu majú rodiny s deťmi poslednú príležitosť naplno si užiť neobmedzenú zábavu na kolotočoch, prejsť sa medzi stovkami svetelných inštalácií a rozprávkových postavičiek a vychutnať si jedinečnú atmosféru, ktorá spája svetlo, hudbu a radosť zo spoločných zážitkov. Posledné dni sú ideálnou príležitosťou dopriať si ešte jeden čarovný večer a odniesť si spomienky, ktoré budú deti sprevádzať ešte dlho po tom, ako sa brány Wonderlandu zatvoria,“ vysvetľuje Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
Wonderland ponúka návštevníkom jedinečnú prechádzku v peknom prostredí petržalskej Dostihovej dráhy pomedzi rozprávkové svetelné príbehy, v ktorých ožívajú obľúbené rozprávky a fantazijné svety. Deti aj dospelí sa môžu stretnúť s rozprávkovými postavami inšpirovanými príbehmi ako Shrek, Avatar, Ľadové kráľovstvo, Aladin, Madagaskar, Morský svet či Levie kráľovstvo. Každá zóna je vizuálnym zážitkom, ktorý prostredníctvom svetiel, farieb a hudby vtiahne návštevníkov do čarovného sveta fantázie a rozprávok.
„Návšteva Wonderlandu do 11. januára je skutočne poslednou príležitosťou zažiť tento rozprávkový svetelný park v aktuálnej sezóne. Po tomto dátume sa jeho brány zatvoria a čarovná atmosféra plná svetiel, rozprávkových postáv a zábavy na kolotočoch si dá na čas pauzu. Kto chce tento rok zažiť Wonderland naživo, má už len niekoľko dní na to, aby si odniesol výnimočný zážitok,“ pozýva Zuzana Benediktová.
Vstúpte do sveta plného radosti pre všetky generácie. Na každého návštevníka čaká množstvo svetelných inštalácií, adrenalín, zábava na kolotočoch, fantastická atmosféra aj magické prechádzky areálom. A to všetko v cene základnej vstupenky. Rozprávkový svetelný park Winter Wonderland nájdete na Dostihovej dráhe v Petržalke, Starohájska 29, Bratislava. Na všetkých návštevníkov sa park teší denne v čase od 15:00 do 21:00 (posledný vstup o 20:00). Vstupenky je ideálne si zakúpiť vopred, aby ste sa vyhli čakaniu. Vstupné zahŕňa všetky vonkajšie atrakcie a svetelné inštalácie. Parkovanie je ZDARMA pred areálom Dostihovej dráhy. Vstupenky a všetky informácie nájdete na www.wonderlanbratislava.sk.