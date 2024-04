Matejčík začal nový autorský projekt s legendou svetového voiceoveru

Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovenský harfista Michal Matejčík sa pri štarte nového autorského projektu spojil s legendou svetového voiceoveru. Na Svetový deň hlasu (16. 4.) vydal s britským profesionálnym hlasovým umelcom Petrom Bakerom spoločnú nahrávku, ktorou je monológ z hry Williama Shakespeara. O publikovaní prvej ostrej nahrávky vznikajúceho projektu informovali TASR producenti z dabingovej akadémie Slučka.



Projekt Hlas harfy Michala Matejčíka pripravuje hudobník na tento rok. "Budem mať 47 rokov. Symptomaticky budem zdieľať toto číslo so svojou koncertnou harfou, ktorá má 47 strún. Premýšľal som, s akou novinkou prísť na trh, a po oslovení z dabingovej akadémie v Bratislave som sa rozhodol prepojiť interpretáciu textu, ľudský hlas a moju komponovanú tvorbu," uvádza umelec k prvej nahrávke projektu. "Monológ All the world's a stage je prvý a jediný v angličtine interpretovaný text v rámci Hlasu harfy a je pre mňa jednoznačne dobrým začiatkom projektu," dodáva harfista, ktorý sa okrem koncertnej tvorby doma a v zahraničí zapísal do pozornosti priaznivcov hudby ako hosť skupiny Depeche Mode na ich koncerte vo Viedni, ale aj ako člen orchestra Georga Michaela na jeho Symphonica Tour.



V novom projekte má ambíciou spojiť ikonické hlasy slovenskej hereckej a dabingovej scény a krásu slova, rodnej reči s hudbou. "Začať britskou legendou Petrom Bakerom a textom Williama Shakespeara je pre mňa cťou," poznamenal harfista a skladateľ. Protagonistom jeho prvej nahrávky je Peter Baker, ktorý je profesionálnym hlasovým umelcom mnoho desaťročí. Pracoval okrem iných médií v televíznych správach BBC a ITV Granada ako ich voiceover, spravodajca a novinár. Jeho hlas v reklamnom sektore použili viaceré značky.



"Text All the world's a stage je ikonický, symbolizuje niečo veľmi osobné pre hlasového umelca s mojou viac ako 40-ročnou kariérou. Hovorí o tom, ako človek prechádza rôznymi etapami života, a ja by som pridal, že počas všetkých týchto fáz má jeho hlas a reč neuveriteľne dôležitú úlohu. Je to naša brána k porozumeniu, k presadeniu sa, k našej vlastnej reputácii. Je to naše spojenie s prostredím, možno to najdôležitejšie," uviedol Baker k spoločnej nahrávke s umelcom zo Slovenska.



Kompletné dielo Hlas harfy Michala Matejčíka má uzrieť svetlo sveta pred Vianocami.







Nahrávka All the world's a stage: www.youtube.com/watch?v=zHYa3_GwyLA