Matica slovenská si pripomenie 100.výročie narodenia R. Kaliského

Bratislava 19. septembra (TASR) - Matica slovenská (MS) si vo štvrtok (22. 9.) pripomenie 100. výročie narodenia novinára Romana Kaliského spomienkovým kolokviom v Bratislave. TASR o tom informoval tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman.



Doplnil, že podujatie sa uskutoční v priestoroch MS na Grösslingovej ulici. "Kaliský patrí medzi najvýraznejšie postavy slovenskej publicistiky druhej polovice 20. storočia. Je najvýraznejším slovenským disidentom rôznych režimov a výrazným občianskym aktivistom. Ako matičiar sa zaslúžil o zvolanie najmasovejších matičných zhromaždení v Bratislave v roku 1992 – zhromaždení, ktoré zásadne zmenili smerovanie politiky na Slovensku," priblížil správca MS Maroš Smolec.



Roman Kaliský sa narodil 23. septembra v Slovenskej Ľupči. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši, neskôr na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. "Štúdium prerušil a zapojil sa do Slovenského národného povstania. Po skončení druhej svetovej vojny sa stal redaktorom denníka Práca. Od roku 1946 do roku 1948 bol šéfredaktorom denníka Ľud a súčasne poslancom Slovenskej národnej rady i Národného zhromaždenia. Pre postoj k augustovým udalostiam v roku 1968 musel ako jeden z prvých slovenských publicistov novinárčinu opustiť. V období nasledujúcej normalizácie bol politicky diskriminovaný, sledovaný štátnou bezpečnosťou a nesmel publikovať," uviedol Seman.



Pripomenul, že po Nežnej revolúcii sa stal Kaliský riaditeľom Slovenskej televízie. "Odtiaľ prešiel do Slovenských národných novín. Bol spoluautorom návrhu Deklarácie Slovenskej národnej rady o štátnej suverenite Slovenskej republiky," dodal tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť.