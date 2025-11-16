< sekcia Kultúra
Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band vydal nový album A Day Off
Album A Day Off zároveň obohatili aj výnimoční hostia.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - V bratislavskom Dome hudby predstavila formácia Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band v sobotu večer (15. 11.) nový album A Day Off. Ponúka jedenásť nových skladieb, pod ktoré sa autorsky podpísala trojica Matúš Jakabčic, Sisa Michalidesová a Ľuboš Šrámek. Do života počas koncertu album uviedol renomovaný hudobník Juraj Bartoš.
Nový štúdiový album je fúziou tvorby troch výrazných osobností, ich nezameniteľného a originálneho spôsobu interpretácie džezového jazyka a v neposlednom rade aj ich dlhoročného priateľstva, ktoré prináša hlboké pochopenie spoločnej práce a interpretácie.
„Náš album je ako mozaika, každý dielik je iný, ale spolu vytvárajú celok, ktorý je silný, farebný a jedinečný,“ hovorí Matúš Jakabčic.
Album A Day Off zároveň obohatili aj výnimoční hostia. Originálnou pridanou hodnotou nového CD je spolupráca s legendou slovenskej rapovej scény Rišom B. (Rišom zo Žužulety), ktorého rap, scratche a loopy sa objavujú vo viacerých skladbách. Ďalším hosťom je renomovaný bubeník Dávid Hodek, ktorý nahral tri skladby - každú pre jedného z autorov. Ako hosť big bandu sa v štyroch skladbách objavuje aj Sisa Michalidesová - na píšťalku a flautu.
