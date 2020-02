M.Dzurjanin: Každý deň musíme poslucháčovi prinášať kvalitný program

Bratislava/Paríž 13. februára (TASR) - Kvalitnú ponuku programov pre poslucháčov Slovenského rozhlasu (SRo) vyzdvihol v rozhovore pre TASR riaditeľ Sekcie rozhlasových programových služieb SRo Michal Dzurjanin pri príležitosti Svetového dňa rozhlasu. Pripadá na 13. februára a Slovenský rozhlas si ho pripomenie vo vysielaní na všetkých okruhoch.



"Pre našu prácu to má skôr iba úroveň istého ocenenia, pretože my musíme poslucháčovi každý deň prinášať kvalitný program, nielen počas tohto dňa," uviedol Dzurjanin a dodal: "Pripomenieme si ho vo vysielaní na všetkých okruhoch, predovšetkým v živom prúdovom vysielaní na stanici Rádio Slovensko." Na prvom okruhu Slovenského rozhlasu bude Svetovému dňu rozhlasu venovaná aj ranná téma v Dobrom ráne. "To znamená, že aj poslucháči budú môcť reagovať na otázky moderátorov, akým spôsobom sa rozhlas podieľa na ich živote," priblížil. Rozhlasové vysielanie v súčasnosti je už podľa neho iné, ako bolo pred 10 alebo 20 rokmi. "Dnes ide aj o zapojenie poslucháčov, to znamená, že sa vyžaduje istá interaktivita. Je veľmi dobré, že práve touto formou sa upozorní na význam rozhlasu," podčiarkol.



Okrem Rádia Slovenska zarezonuje téma Svetového dňa rozhlasu aj vo vysielaní Rádia Devín, Rádia Regina aj Rádia FM, "čo sú kľúčové okruhy verejnoprávneho rozhlasu, ktorý je súčasťou RTVS", podotkol Dzurjanin. Zopakoval, že Slovenský rozhlas musí každý deň prinášať kvalitný program, lebo "sa nedá predpokladať, že by práve v ten deň, keď je náš sviatok, si nás poslucháči výnimočne naladili". "Práve kvalitou nášho programu si ich chceme neustále získavať," zdôraznil.



"Pokiaľ ide o samotné rozhlasové médium, jeho výhodou je to, že je veľmi rozšírené. To znamená, je relatívne ľahko dostupné a samozrejme je významným zdrojom aktuálnych informácií. Tá najväčšia výhoda rozhlasu je, že sa počúva aj popri inej činnosti, čo iné médiá neumožňujú, a preto vlastne rozhlas svojim poslucháčom šetrí čas," vysvetlil Dzurjanin.



Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa rozhlasu kladie dôraz na tri podtémy: zasadzovanie sa za pluralizmus v rozhlasovom vysielaní vrátane vyváženého pomeru medzi štátnymi, verejnoprávnymi a komunitnými rozhlasovými spoločnosťami; názorovú rozmanitosť v redakciách a napokon na podporovanie rôznorodosti rozhlasových materiálov a typov programov, aby vyjadrovali pestrosť poslucháčskej verejnosti.



Svetový deň rozhlasu sa prvýkrát pripomínal v roku 2012. Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva.



Cieľom Svetového dňa rozhlasu je upozorniť verejnosť i ďalšie médiá na význam rozhlasu. K ďalším cieľom tohto dňa patrí zlepšenie medzinárodnej spolupráce medzi rozhlasmi a povzbudenie všetkých, ktorí môžu prispieť k ľahšiemu prístupu k rozhlasu i vytváraniu staníc, aby tak konali.