Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou je stále Rádio Expres

Bratislava 9. októbra (TASR) - Rádio Expres s dosiahnutým výsledkom 34,1 percenta (1.524.000 poslucháčov) je stále najpočúvanejším rádiom v roku 2020. Vyplýva to z výsledkov prieskumu počúvanosti Radioprojekt v parametri "rozhlasové stanice - počúval posledný týždeň".



Na druhom mieste je Rádio Slovensko s 24 percentami (1.073.000), tretie obsadilo Fun rádio s 23,5 percenta (1.051.000). Nasleduje Rádio Vlna s počúvanosťou 18,0 percenta (803.000), Rádio Európa 2 dosiahlo 16,6 percenta (740.000), Rádio Jemné 14,5 percenta (648.000) a Rádio Regina 11,1 percenta (497.000).



V parametri "podiel na trhu (share)" je na prvej pozícii rovnako Rádio Expres s podielom 21 percent, nasleduje Rádio Slovensko s 18,1 percenta a Fun rádio s 12,4 percenta. Ďalej Rádio Európa 2 a Rádio Vlna s 8,3 percenta, Rádio Jemné so 6,6 percenta a Rádio Regina s 5,9 percenta. Ostatné rozhlasové stanice držia podiel 19,4 percenta z trhu.



Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval posledný týždeň" predstavovala 88 percent, čo je 3.932.000 poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov. Každý deň počúvalo rádio viac ako 2,5 milióna ľudí (57,8 percenta populácie). Každý občan SR počúval denne rádio v priemere viac ako dve hodiny a desať minút. Každý poslucháč počúval rádio priemerne viac ako tri hodiny a 40 minút.



Spoločnosť Median SK realizuje kontinuálny prieskum Radioprojekt od apríla 2009. Zverejnené výsledky boli zbierané v termíne od 22. júna do 13. septembra 2020. Prieskum bol realizovaný na vzorke 3153 respondentov, občanov SR vo veku 14 až 79 rokov. Výsledky prieskumu poskytla pre TASR zástupkyňa spoločnosti Median SK Linda Kleinertová.