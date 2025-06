Medial Banana a Lasky predstavujú videoklip k hitu Dnešok je crazy

Bratislava 7. júna (TASR) - Slovenská reggae stálica Medial Banana vydáva oficiálny videoklip k jednému z najvýraznejších singlov z ich úspešného albumu More času, k pesničke Dnešok je crazy. Na chytľavej piesni spolupracoval aj Lasky, spevák z kapely Para, ktorého charakteristický vokálny prejav perfektne sedí do tvorby Medial Banana. TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.



Skladba, pod ktorou sú podpísaní textári Pokyman a Erik Šulc, opisuje rôzne „crazy“ situácie, ktoré život prinesie, či už je to nenaplnená láska, zrada od blízkych alebo rodinné problémy. Zároveň však odľahčeným spôsobom nabáda k tomu, aby sme v takýchto chvíľach nevešali hlavu, dávali si pozor na svoje želania a nenechali sa pohltiť čiernymi myšlienkami. Namiesto toho pieseň vyzýva nájsť vnútornú silu, zaťať zuby a využiť každú výzvu ako príležitosť, ktorá nás posilní a napokon sa zmení na super story. Práve túto prekvapeniami nabitú atmosféru vizuálne pretvára nový videoklip. O jeho produkciu sa postarala Crow Production, ktorá ho natočila v priestoroch bratislavského Daylight Studia.



Kapela Medial Banana nezaháľa a chystá sa preniesť svoju nákazlivú energiu aj na letné pódiá. Fanúšikovia sa môžu tešiť na ich skvelé koncerty, kde nebudú chýbať najnovšie hity z posledných albumov ani staršie osvedčené pecky. Už tradične ich fanúšikovia uvidia na festivaloch ako Uprising či Grape, tento rok majú namierené aj na prešovský Helfest či ostravský Beats For Love, premiérovo zahrajú aj na amfiteátri v Banskej Štiavnici.