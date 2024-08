Medial Banana uvádza videoklip ku skladbe Svet sa točí

Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovenská reggae kapela Medial Banana predstavuje videoklip ku skladbe Svet sa točí, ktorá je súčasťou ich aktuálneho albumu More času. Na tejto pesničke sa objavili aj dvaja talentovaní hostia, sú nimi mladá speváčka Tamara Kramar a raper Boy Wonder, ktorí dodali piesni unikátnu atmosféru. TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.



Album More času, ktorý vyšiel pred letom, si okamžite získal srdcia fanúšikov nielen reggae hudby. Okrem digitálneho formátu a klasického CD je album dostupný aj na vinyle vrátane špeciálnej farebnej edície, ktorá sa už dnes stáva vzácnym kúskom pre zberateľov hudby.







Réžiu najnovšieho videoklipu si opäť na starosť zobral Braňo Vincze a spoločne s kameramanom Michalom Furdom vytvorili ďalší vizuálny zážitok a postarali sa o to, aby klip bol výnimočný rovnako ako samotná pieseň. Medial Banana týmto videoklipom opäť potvrdzujú svoju pozíciu lídra slovenskej reggae scény.



Medial Banana je slovenská reggae kapela, ktorá sa na hudobnej scéne pohybuje už takmer 15 rokov. Svojím charakteristickým štýlom a energickými vystúpeniami si získala srdcia fanúšikov doma aj v zahraničí. Kapela je známa svojimi pozitívnymi textami, chytľavými melódiami a unikátnym zvukom, ktorý je zmesou reggae, rapu a world music. Na svojom konte majú päť vydaných albumov.