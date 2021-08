V Medzilaborciach sa stretli vlaky Andy a Švejk

Medzilaborce 6. augusta (TASR) – Cestný turistický historický vláčik, na ktorý mesto Medzilaborce čakalo o pár mesiacov dlhšie, než bolo v pláne, absolvoval v piatok svoju oficiálnu jazdu mestom.



V deň nedožitých 93. narodenín Andyho Warhola, ktorého jediné múzeum v Európe sa v meste nachádza, čakal na medzilaborskej autobusovej stanici vláčik Andy Express na príchod sezónneho víkendového vlaku Švejk z Poľska. Primátor mesta Vladislav Višňovský verí, že nová atrakcia zláka turistov aj na spoznávanie širšieho okolia mesta.



„Je to vhodný doplnok k rozvoju cestovného ruchu. My si od toho sľubujeme, že návštevníci konečne uvidia aj okolie Medzilaboriec, neprídu len do múzea (Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, pozn. TASR) a hneď neodídu," povedal Višňovský s tým, že prvé jazdy turistického vláčika budú trvať 50 minút a povedú z Medzilaboriec do Kalinova, neskôr by mal jazdiť aj do obce Habura a na Monastyr do Krásneho Brodu.



Trasa do Kalinova je podľa Višňovského zaujímavá najmä pre záujemcov o vojnovú históriu. „Prechádza cez Vydraň, kde sú artefakty z druhej svetovej vojny, takisto obec Kalinov je prvá oslobodená obec na území Československa, kde sú pre deti tanky, delá a ďalšia vojenská technika," ozrejmil.



Turistický vláčik začne svoje pravidelné jazdy v sobotu (7. 8.), počas víkendov bude premávať každú celú hodinu od 10.00 do 18.00 h, počas pracovných dní o 10.00, 12.00 a 14.00 h, prípadne podľa požiadaviek záujemcov. Zatiaľ je na pláne len prázdninová prevádzka, v mesiacoch september a október bude mesto reagovať na záujem oň.



Cestný vláčik v Medzilaborciach je výsledkom slovensko- poľského projektu v spolupráci s partnerským mestom Krosno, predstavoval výdavky v sume 200.000 eur. Jeho prevádzkovateľom je mesto Medzilaborce, lístky sa kupujú v expozícii prvej svetovej vojny v miestnom dome kultúry.