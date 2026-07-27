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Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku prinesie sériu koncertov
Festivalový týždeň uzavrie piatkový (31. 7.) koncert frekventantov.
Autor TASR
Piešťany 27. júla (TASR) - Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku (MJDDŠ) prináša do Piešťan od 26. do 31. júla špičkových hudobníkov z európskej i svetovej jazzovej scény. Okrem workshopov je naplánovaná aj séria koncertov pre verejnosť, otvárací v pondelok o 18.00 h v Kine Fontána, informovali organizátori.
Koncert lektorov a hostí sa uskutoční v utorok (28. 7.) o 19.00 h, záverečný koncert spevákov a vystúpenie Michal Bugala Guitar Session v stredu (29. 7.). Na štvrtok (30. 7.) je naplánované špeciálne vystúpenie Waking Vision Trio, ktoré sa uskutoční v rámci One Day Jazz Festivalu.
Festivalový týždeň uzavrie piatkový (31. 7.) koncert frekventantov. „Súčasťou verejného programu budú aj večerné jamsessiony v priestoroch Mliečak a La Musica, ktoré ponúknu priestor na spontánne hudobné stretnutia, a afterparty s vystúpeniami Rišo zo Žužulety,“ dodali organizátori. Odborné dielne povedie 17 lektorov.
Koncert lektorov a hostí sa uskutoční v utorok (28. 7.) o 19.00 h, záverečný koncert spevákov a vystúpenie Michal Bugala Guitar Session v stredu (29. 7.). Na štvrtok (30. 7.) je naplánované špeciálne vystúpenie Waking Vision Trio, ktoré sa uskutoční v rámci One Day Jazz Festivalu.
Festivalový týždeň uzavrie piatkový (31. 7.) koncert frekventantov. „Súčasťou verejného programu budú aj večerné jamsessiony v priestoroch Mliečak a La Musica, ktoré ponúknu priestor na spontánne hudobné stretnutia, a afterparty s vystúpeniami Rišo zo Žužulety,“ dodali organizátori. Odborné dielne povedie 17 lektorov.