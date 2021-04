Medzinárodná porota Ceny Oskára Čepana 2021 vybrala päť finalistov

Bratislava 26. apríla (TASR) - Medzinárodná porota Ceny Oskára Čepana (COČ) 2021 vybrala päť finalistov, sú nimi Luki Essender (1995), Év van Hettmer (1987), Ondřej Houšťava (1995), Tamara Kametani (1988) a Viktorie Langer (1988). Posudzovala portfóliá 42 prihlásených umelcov do veku 40 rokov. "Rozhodla na základe kvality diel a naliehavosti problematík, ktoré reflektujú," informovala TASR PR manažérka Zuzana Golianová.



Zvýšiť počet finalistov zo štyroch na päť sa porota rozhodla vzhľadom na kvalitu prác zúčastnených umelcov a naliehavosť otázok, ktorým sa venujú. "Výberom chcela zároveň poukázať aj na veľký počet prihlášok do tohtoročnej Ceny Oskára Čepana, ktoré spája naliehavá potreba vyjadriť sa k problémom sexizmu, násilia a zastrašovania na akademickej pôde, umeleckej scéne a v spoločnosti všeobecne," uviedla vo vyhlásení porota, ktorá zasadala 22. apríla online. Odborníci mali od ukončenia otvorenej výzvy tri týždne prístup k prihláseným portfóliám autorov na webstránke projektu.



"Porota sa tento rok zamerala na adresné postoje a konkrétne problematiky, ktoré vybrané umelkyne a umelci reflektujú, reagovala na vyšší počet prihlásených vyjadrujúcich naliehavé obavy zo sexizmu a šikany nielen na umeleckých akadémiách, ale aj v rámci umeleckej prevádzky a spoločnosti ako takej," zhodnotila za organizátora riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia a zároveň COČ Lucia Gavulová. Dodala, že zarezonovali queer problematika, otázky technológií ako nástroja kontroly a ich vplyvu na vzťahy a emočné prežívanie, témy ekológie a ekonómie, sociálnych kríz a vyhranený maliarsky jazyk ženských autoriek.



Porota COČ 2021 má troch nových členov, dvaja pokračujú z minulého roka Kathrin Bentele z KW Institute for Contemporary Art Berlin a Jan Verwoert z Oslo National Academy of the Arts. Novými členmi sú Soren Grammel, donedávna aktívny v Kunstmuseum Gegenwart v Bazileji, Edith Jeřábková, kurátorka v PLATO Ostrava, ktorá zároveň stojí za neinštitucionálnymi platformami ako Institut úzkosti alebo Are/are-events.org a Margot Norton, kurátorka z New Museum v New Yorku a súčasne kurátorka 5. ročníka New Museum Triennial.



Výstava 26. ročníka COČ sa uskutoční od 18. novembra do 18. januára 2022 v Kunsthalle Bratislava, jej kurátorkou bude rakúska architektka Laura Amann. Meno laureáta, ktorý získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku v programe Residency Unlimited, finančnú odmenu a samostatnú výstavu alebo iný typ projektu (publikácia, predstavenie) podľa vlastného zváženia, bude známe 9. decembra.