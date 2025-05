Medzinárodné bienále výtvarného umenia zavítalo aj do Bratislavy

Bratislava 14. mája (TASR) - V bratislavskej Galérii Umelka otvorili v stredu Medzinárodné bienále výtvarného umenia (MBVU) Zlín - Bratislava. „Umelka prepája generácie, otvára dialóg a dlhodobo podporuje slobodu tvorby. Presne to, čo MBVU reprezentuje,“ uvádzajú organizátori výstavy, ktorá po marcovej prezentácii v Zlíne prináša do slovenskej metropoly výber diel mladých talentov i renomovaných umelcov z krajín V4.



„Vystavené sú diela 43 profesionálnych umelcov z Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska, spolu so študentskými prácami prezentujeme zhruba 150 diel. Zastúpená je kresba, maľba, grafika, socha, sklo a fotografie,“ uviedla pre TASR Lívia Kožušková, spolukurátorka pilotnej výstavy bienále s témou „Sebe zmyslom?! Hľadanie identity cez zmysly - materialita tela“.



„Snažíme sa nastoliť otázky ľudskej individuality na podklade umeleckého stvárnenia ľudského tela,“ približuje Kožušková, hlavná organizátorka projektu, ktorý je platformou na prezentáciu mladých talentov aj renomovaných výtvarníkov. Organizuje ho Fakulta multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a zlínska Galéria Václava Chada. Na projekte participujú viaceré vysoké školy a univerzity zamerané na výtvarné umenia a dizajn.



Návštevníci výstavy môžu objavovať rozmanité spektrum diel od tých sochárskych, grafických, maliarskych, sklárskych až po videoinštaláciu či veľkoformátové fotografie.



Súčasťou vernisáže bola performancia slovenského umelca Petra Mazalána „Labutia pieseň“. „Je to špičkový performer, hudobník, spevák. V súčasnosti spolupracuje na originálnych intermediálnych projektoch, pohybujúcich sa medzi art songom a súčasným divadlom, performanciou a vizuálnym umením,“ vysvetľuje Kožušková výber umelca, ktorý projekt otvoril.



Výstavu MBVU Zlín - Bratislava si budú môcť pozrieť návštevníci Umelky - centra moderného umenia a komunity aj v sobotu (17. 5.) počas nadchádzajúcej Noci múzeí a galérií. V galérii Slovenskej výtvarnej únie (SVÚ) potrvá do 30. mája. Výstavu bude sprevádzať komentovaná prehliadka. Na pilotnom bienále tiež predstavia autorskú knihu Heuréka dizajnéra Michala Jelínka. V programe figuruje aj workshop zenovej tušovej maľby. Vstup je voľný.