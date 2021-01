Medzinárodné zoskupenie Libertatem Ensemble predstavuje singel 40 dní

Bratislava 11. januára (TASR) – Medzinárodné zoskupenie Libertatem Ensemble predstavuje skladbu 40 dní, ktorá je prvým singlom z pripravovaného albumu Hiawatha.



Formáciu Libertatem Ensemble tvoria rešpektovaní hudobníci regiónu V4, sú nimi spevák Robert Pospiš, gitarista Martin Sillay, trubkár Kornél Fekete-Kovács, saxofonista Nikolaj Nikitin, basgitarista Nenad Vasilič, klavirista Jancsi Rigó Jr. a bubeník Marián Ševčík. TASR informoval člen formácie Martin Sillay.



„Spojila nás chuť hľadať neprebádané hudobné svety. Spoločne sme sa pokúsili nájsť nový hudobný jazyk. Názov albumu je odkazom na indiánsku mytológiu. Fascinácia prírodou, nadprirodzenými silami a fenoménom snenia. To sú základné kamene deviatich pôvodných skladieb. Každý z nás sa pohybuje vo viacerých hudobných žánroch. Zoskupenie Libertatem Ensemble je ich výsledkom,“ uvádza k vzniku medzinárodného telesa spevák Robert Pospiš.



Ten stojí aj za všetkými textami nahrávky Hiawatha. „Pre skladbu 40 dní sme sa rozhodli z viacerých dôvodov. V ťažkých časoch, ktoré máme za sebou, symbolizuje niečo, čo máme všetci ako hudobníci spoločné. Chuť hrať, spievať, hľadať.

Text piesne vychádza z viacerých mytológií. Všetci hľadáme. Hľadáme kvet, ktorý si môžete pokojne zameniť za skladbu, slovo alebo obraz.



Som mimoriadne poctený, že súčasťou nášho ďalšieho hľadania je taká elitná zostava hudobníkov. Verím, že naša snaha nájsť v hudbe niečo nové a hlboké osloví aj poslucháčov. Veľmi radi by sme im nahrávku predstavili aj na živých koncertoch, ale súčasná situácia to, žiaľ, nedovoľuje a nevieme, kedy to vôbec bude možné. Preto sme sa rozhodli zverejňovať skladby z albumu Hiawatha postupne,“ upresňuje Pospiš.



Album zoskupenia Libertatem Ensemble sa nahrával, mixoval a mastroval v bratislavskom štúdiu Real Music House. Za produkciou nahrávky stojí dvojica Robert Pospiš & Martin Sillay. Autorkou vizuálu nahrávky je slovenská výtvarníčka Mira Kubáňová.



Zoskupenie Libertatem Ensemble chce v priebehu tohto roka prezentovať nahrávku Hiawatha aj na živých koncertoch. Vydanie albumu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Album Hiawatha bude vydaný vo vydavateľstve Real Music House.