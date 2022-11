Žilina 29. novembra (TASR) – Medzinárodný festival animácie Fest Anča spustil prihlasovanie filmov na šestnásty ročník, ktorý sa uskutoční od 29. júna do 2. júla 2023 v Žiline. Tvorcovia ich môžu prihlasovať v kategóriách krátky animovaný film, animovaný videoklip, animovaný film pre deti a študentský film. TASR o tom informovala PR manažérka festivalu Regina Ulejová.



Registrácia je podľa nej otvorená do 31. januára 2023. "Tím organizátorov akceptuje len krátke animované filmy a videoklipy vyrobené po 1. januári 2021, prihlásené s anglickými titulkami. Proces prihlasovania je bezplatný do 31. decembra 2022. Prihlášky zaregistrované v období medzi 1. januárom a 31. januárom 2023 budú spoplatnené registračným poplatkom," doplnila.



Cieľom festivalu je prezentovať súčasné progresívne animované filmy spolu s tým najlepším z histórie žánru. "Festival sa snaží zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať publikum o rôznych podobách animácie. Každoročne zahŕňa medzinárodnú súťaž animovaných krátkych filmov a hudobných videí, ale aj tematické a špeciálne filmové sekcie. Fest Anča ponúka prednášky, výstavy, workshopy, premietania pre deti a množstvo ďalších sprievodných podujatí," priblížila Ulejová.



Na festivale budú tvorcovia súťažiť o ocenenie Anča Award v kategóriách najlepší krátky animovaný film, najlepší študentský krátky animovaný film, najlepší animovaný videoklip, najlepší detský krátky animovaný film a najlepší slovenský krátky animovaný film.



Medzinárodný festival animácie Fest Anča je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film primárne pre dospelého diváka. Každoročne sa koná v Novej synagóge v Žiline a v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie.