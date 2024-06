Medzinárodný festival Konvergencie oslavuje 25 rokov

Bratislava 30. júna (TASR) - Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie, jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku, oslavuje tento rok 25. výročie svojho založenia. Od 12. septembra do 8. októbra ponúkne v Bratislave, Žiline a Banskej Bystrici inšpirujúce stretnutia s hudbou. TASR o tom informovala PR manažérka Mária Hejtmánková.



"Konvergencie vznikli ako túžba po vytvorení priestoru pre hudbu a priateľov, v ktorom sú prítomné sloboda, dôvera a radosť," hovorí umelecký riaditeľ a zakladateľ festivalu, violončelista Jozef Lupták.



Od začiatku sa festival stal miestom stretávania popredných domácich a zahraničných umelcov viacerých generácií. Mnohí sa na festival pravidelne vracajú, napríklad svetoznámy britský violončelista Robert Cohen, profesor na Royal Academy of Music v Londýne, bývalý pedagóg Luptáka, ktorý bude hosťom úvodnej Bratislavskej noci komornej hudby i galakoncertu k 25 rokom festivalu v Átriu Slovenskej národnej galérie s dielami Dohnányiho, Brahmsa a Schuberta.



Úvodným podujatím Konvergencií bude Bratislavská noc komornej hudby v Klariskách, počas ktorej tradične zaznie niekoľko koncertov v priebehu jedného večera. Festival sa začne na mieste, s ktorým sú späté jeho začiatky. Konvergencie počas viac než dvoch dekád existencie spoluvytvárali kultúrnu identitu hlavného mesta aj uvádzaním hudby autorov spätých s Bratislavou. V programe Bratislavskej noci komornej hudby tak nemôžu chýbať mená osobností ako Vladimír Godár, Peter Zagar, Marián Varga alebo Ernő Dohnányi. Operný spevák a výnimočný interpret piesňovej literatúry Peter Mikuláš sa s Luptákom predstaví v Godárovej skladbe Bikít Gilgameš. Skladbám pre violončelo budú patriť koncerty zoskupení Visegrad Cello Quartet a Cello Colosseum. Večer vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave spojí umelcov z krajín V4.



Výnimočné projekty nebudú na festivale chýbať ani tentokrát. Patrí medzi ne vystúpenie českej mezzosopranistky Belly Adamovej. Víťazka prestížnych speváckych súťaží sa v Bratislave predstaví so Škampovým kvartetom v Schubertovom piesňovom cykle Zimná cesta. Pri tejto príležitosti Konvergencie iniciovali prvý kompletný preklad básnickej zbierky Wilhelma Müllera, ktorú Schubert zhudobnil. Pripravuje ho prekladateľ, germanista a básnik Ladislav Šimon.