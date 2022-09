Mesiac autorského čítania 2023 prepojí slovenskú a nórsku literatúru

Bratislava 14. septembra (TASR) - Čestným hosťom najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu Mesiac autorského čítania (MAČ) bol v jeho uplynulom ročníku Island. Spoločne s islandskými autormi počas 31 júlových večerov čítali svoje diela aj slovenskí alebo českí autori. V roku 2023 bude MAČ pokračovať na Slovensku okrem Bratislavy, Košíc a Prešova po novom aj v Banskej Štiavnici a predstaví to najlepšie z nórskych kníh.



Organizátori upozorňujú, že to najlepšie z nórskej literatúry nepredstavuje ani zďaleka len žáner krimi, aktivity spojené s festivalom plánujú natiahnuť na celý rok. "V podstate sa začína už teraz, bude širší, vytvorili sme spoluprácu s Literárnym informačným centrom a inštitúciou podporujúcou export nórskej literatúry do zahraničia Norla. Snažíme sa, aby prepojenie nórskej a slovenskej literárnej scény mohlo byť ešte hlbšie," povedal pre TASR Marek Hudec, spoluorganizátor podujatia z občianskeho združenia literarnyklub.sk. "V Nórsku vyšlo zatiaľ iba pár prekladov slovenských kníh, dúfame, že vďaka tejto spolupráci by sa ten počet mohol zvýšiť. Na Slovensku vychádza niečo aj z nórskej literatúry, snažíme sa poukázať na to, že nejde len o kriminálne thrilleri, nórska literárna scéna je oveľa pestrejšia," podčiarkol.



V máji sa v nórskom Lillehammeri uskutoční veľký literárny festival, na ktorý podľa Hudeca dostane pozvánku niekoľko slovenských autorov. "Zároveň pozývame na Slovensko nórskych literárnych profesionálov, pripravili sme program, na ktorom sa stretli zástupcovia slovenských vydavateľstiev s nórskymi agentmi a predstaviteľmi vydavateľstiev," priblížil aktivity s cieľom prepojiť nórsku a slovenskú literatúru, uviesť na Slovensku viac nórskych diel a v Nórsku viac slovenských prekladov.



Súčasťou festivalových aktivít má byť aj vydanie knihy esejí nórskych autorov. Organizátori MAČ-u 2023 tiež plánujú vytvoriť sériu dokumentárnych filmov o autoroch, ktorí budúci rok zavítajú na Slovensko. "Vznikli spolupráce literárnych rezidencií, v Banskej Štiavnici bude rezidencia niekoľkých nórskych prekladateľov a nórsky Stavanger bude hostiť niekoľko slovenských prekladateľov, ktorí tam v tomto období aj vycestovali," dodal Hudec.



Projekt MAČ 2023 v Bratislave a v Banskej Štiavnici je financovaný z Grantov EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.