Mesiac fotografie predstavuje aj portréty slávnych A. Kratochvíla

Bratislava 1. novembra (TASR) – November je Mesiacom fotografie. V poradí 32. ročník festivalu predstavuje v Bratislave aj tvorbu českého fotografa svetového formátu Antonína Kratochvíla. Výstavu Z očí do očí, ktorá prezentuje jeho portréty slávnych, ale aj známe i neznáme fotografie Davida Bowieho, otvoria v utorok v Stredoeurópskom dome fotografie a v Galérii Českého centra v Českom dome.



Výstava prístupná v dvoch galerijných priestoroch predstavuje fotografické portréty slávnych hereckých, hudobných či speváckych osobností. Sú medzi nimi napríklad Willem Dafoe, Keith Richards, Patricia Arquette, Priscilla Presley, David Bowie, Milan Hlavsa, Pavel Landovský, Jean Reno, Bob Thornton, Amanda Lear či Debbie Harry. Nechýbajú ani neznáme osobnosti.



"Nie len pre portrétne fotografie Antonína Kratochvíla platí, že v akejkoľvek situácii akcentuje tie najhlbšie podoby či interpretácie archetypov osobností. Fotografie pracujú s prirodzenou obraznosťou ľudských duší, stavov, relativizuje krásu a vzťahy, zároveň hľadá a nachádza adekvátnu vizuálnu formu," približuje kurátorka výstavy Pavlína Vogelová. "Objekt pred fotoaparátom sa stáva materiálom pre tvorivú modeláciu výrazov. Uchopuje rýdzosť anonymných hrdinov a rovnako prirodzene pracuje s individualitou slávnych celebrít, hercov, umelcov, ktorí sami za seba vo svojej brandži vedome a cielene pracujú s maskami. Tieto masky Antonín Kratochvíl majstrovsky strháva," dodáva kurátorka.



Výstava zahŕňa i kolekciu slávnych aj neznámych fotografií Davida Bowieho z roku 1997, ktoré pri príležitosti tohtoročných 75. narodenín Antonína Kratochvíla aj Davida Bowieho vychádzajú knižne. Texty do Kratochvílovej knihy David Bowie: Looking for the light napísali Michael Persson a Pavlína Vogelová. Pokrstia ju v utorok od 18.30 h v Českom dome za osobnej účasti fotografa.



Kratochvílova výstava Z očí do očí 1 bude v Stredeurópskom dome fotografie otvorená do 22. decembra. Druhá časť výstavy potrvá v Galérii Českého centra do 30. novembra.



Kratochvíl (1947) sa zameriava predovšetkým na dokumentárnu, vojnovú a portrétnu fotografiu. Za prínos fotožurnalizmu získal viacero svetových ocenení.