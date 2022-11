Mesiac fotografie predstavuje dielo rakúskeho umelca E. Wurma

Bratislava 9. novembra (TASR) - Umelec prosiaci o milosť je názov rozsiahlej výstavy rakúskeho autora Erwina Wurma, ktorú slávnostne otvorili v stredu v Galérii mesta Bratislavy (GMB) v Pálffyho paláci. "Slobodne prekračuje hranice fotografie a sochárstva. Jeho vtipne, ale aj stiplavo ironicke komentare k stavu civilizacie su vizualne neobycajne pritažlivé, ale pritom otvaraju priestor na diskusiu o hodnotach, umeni a kulture," približuje dielo multimediálneho umelca organizátor výstavy, ktorá je súčasťou 32. ročníka Mesiaca fotografie.



Ťažiskom bratislavskej výstavy Erwina Wurma je jeho najrozsiahlejšia a vo svete najznámejšia séria One Minute Sculptures. "Dnes je v umení doba prekračovania hraníc všetkými smermi, ale Wurmovi sa podarilo niečo jedinečné - silné umelecké gesto, ktoré pritom dokáže osloviť široké publikum do tej miery, že chvíľami preniká až do sveta popkultúry. Spoluvytvára tak vizuálny horizont našej civilizácie," dodáva kurátor výstavy Aurel Hrabušický.



Wurmove fotografie sú záznamy performancií, chvíľkovým zhmotnením živých sôch - ľudí s príležitostnými rekvizitami, meniacimi sa od projektu k projektu. Vytvárajú tak vždy nové významové konfigurácie. "Ľudia sa podľa návodov, kreslených a písaných inštrukcií, stávajú súčasťou hry, ktorá ich na krátky čas, jednu minútu, plne zamestná aj zabáva - ich samých aj ľudí navôkol," vysvetľuje kurátor. "Zdalo by sa, že po tom, ako umelec rozdal úlohy, sa môže zabávať tiež. Ale zdanie klame - on sám sa z tohto procesu nevyníma, ba dokonca niekedy je to on s ústami upchatými, kto prosí o milosť," dodáva Hrabušický.



Výstava predstavuje aj Wurmove trojrozmerné diela. "Zväčšené odliatky tzv. výdobytkov súčasnej civilizácie neudržia svoju tvarovú konzistenciu a prestávajú byť použiteľné, mäknú, sú akoby roztavené alebo napúchajú, priberajú, doslova tučnejú pred našimi očami," približuje kurátor. Výstavnú kolekciu Wurmových fotografických záznamov, kreslených a písaných výziev na akciu dopĺňajú plastiky zo série Concrete/Betón.



Na vernisáži tiež pokrstili na Slovensku vôbec prvú monografiu o tvorbe Erwina Wurma, ktorá vyšla pri príležitosti výstavy svetoznámeho rakúskeho umelca v GMB.



Výstava potrvá do 29. januára 2023.