Mesiac slovenskej kultúry vo Francúzsku priblížil vizuálne umenie

Bratislava 3. júla (TASR) – Hoci koronakríza zasiahla do plánov tvorcov Mesiaca slovenskej kultúry vo Francúzsku, podarilo sa naplno zrealizovať projekty v oblasti vizuálneho umenia. Pre TASR to uviedol riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži Jakub Urik.



"Uskutočnili sa sólové výstavy slovenských umelcov v parížskych galériách, ale i jedna veľká kolektívna expozícia," uviedol o podujatiach, ktoré sa uskutočnili v júni v renomovaných parížskych umeleckých štvrtiach Le Marais, Saint Germain des Prés či v sídle UNESCO, kde svoje diela vystavuje deväť slovenských študentov z umeleckých škôl v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave.



Okrem Paríža je miestom podujatí aj druhé najväčšie mesto Francúzska - Marseille. "Práve v sobotu tam otvárame výstavu fotografky Márie Švardovej," dodal Urik o výstave diel, prezentujúcich Marseille optikou, ktorá vzdáva hold architektovi Le Corbusierovi, rodákovi z prímorskej metropoly.



Riaditeľa Slovenského inštitútu v Paríži mrzí, že koronakríza zhatila plány hudobných podujatí, uskutočniť sa mal napríklad džezový festival či koncerty vážnej hudby. "Žiaľ, ešte aj v súčasnosti sú vo Francúzsku zakázané koncerty v interiéroch. Jedinou výnimkou bol koncert Janoska Ensemble v chráme La Madelaine, ktorý aj za účasti ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) sériu podujatí Mesiaca slovenskej kultúry vo Francúzsku slávnostne otvoril," vysvetlil Urik.



Potvrdil, že výstavy budú sprístupnené počas celého leta, bodkou by mala byť prezentácia viac ako 20 slovenských dizajnérskych projektov v Marseille. "Na tejto expozícii spolupracujeme so Slovenským centrom dizajnu,“ dodal šéf Slovenského inštitútu v Paríži.



Slovenská kultúra vo Francúzsku dostane priestor aj v druhej polovici roka. "Tých projektov je, samozrejme, viac, ale čo asi špeciálne treba vyzdvihnúť, je slovenská participácia na parížskej Bielej noci, multimediálnom podujatí svetového významu. Parížska komisia tento rok pre podujatie, ktoré sa koná prvú októbrovú sobotu, vybrala až sedem slovenských projektov," oznámil Urik. Avizoval aj vystúpenie slovenských výtvarníkov na jesennom Salon d'Automne, najstaršom umeleckom salóne vo Francúzsku. "Lucia Tallová bude mať sólovú výstavu na najprestížnejšom salóne fotografie Paris Photo pod hlavičkou parížskej galérie Paris Beijing. Výtvarník Milan Vagač sa zasa predstaví na samostatnej výstave v Marseille," dodal.