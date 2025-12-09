< sekcia Kultúra
Mestská galéria Caraffka v Prešove pripravuje výstavu Z ticha ateliéru
Výstava má retrospektívny charakter, návštevníci uvidia diela vytvorené za takmer 70 rokov umeleckej činnosti autora Tibora Gálla.
Autor TASR
Prešov 9. decembra (TASR) - Mestská galéria Caraffka v Prešove pripravuje vernisáž výstavy diel Tibora Gálla s názvom Z ticha ateliéru. Uskutoční sa vo štvrtok (11. 12.) o 17.00 h v priestoroch galérie. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
„Výstava má retrospektívny charakter, návštevníci uvidia diela vytvorené za takmer 70 rokov umeleckej činnosti autora Tibora Gálla, ktorý sa hlavným prúdom zaradil medzi významných tvorcov imaginatívnej poetiky v slovenskom výtvarnom umení. Kurátorkou výstavy je Mária Kostičová,“ uviedla Šitárová a doplnila, že výstava potrvá do 7. februára.
Tibor Gáll (1930 - 2021) bol slovenský maliar a grafik, ktorý žil a tvoril v Košiciach. Absolvoval grafickú špeciálnu školu Vincenta Hložníka na VŠVU v Bratislave. V rokoch 1961 - 1999 pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Prešovskej univerzity v Prešove. V začiatkoch svojho pôsobenia sa intenzívne venoval knižnej ilustrácii. Je autorom monumentálno-dekoratívnych diel vytvorených rôznymi technikami významných farebnou kvalitou - artprotisy.
