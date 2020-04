Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava ponúka online programy a podujatia

Bratislava 1. apríla (TASR) - Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (MDPOH) v Bratislave ponúka verejnosti špeciálne programy a podujatia, ktoré môžu ľudia sledovať online z domovov. Pripojilo sa tak k iniciatíve hlavného mesta "Zvládneme to aj v kultúre", ku ktorej sa pridali všetky mestské kultúrne inštitúcie.



Uplynulý víkend MDPOH ponúklo verejnosti záznam celého detského divadelného predstavenia Tri prasiatka. Spolu s Kozou rohatou sú to dva rozprávkové tituly z dielne MDPOH, ktoré bývajú často vypredané. "V ťažkých časoch, kedy sú zatvorené nielen škôlky a školy, ale aj detské kútiky a ihriská, sme sa rozhodli spríjemniť deťom čas strávený doma našimi rozprávkami," vysvetlilo divadlo na webe hlavného mesta. Nasledujúci víkend pokračuje MDPOH vysielaním Kozy rohatej, a to v sobotu 4. apríla o 17.00 h a v nedeľu 5. apríla o 10.00 h. MDPOH na svojom webe ponúka viac informácií, ako a kde sledovať podujatia a programy online.



Na webe Bratislavského kultúrneho a informačného strediska(BKIS) vytvorili špeciálnu sekciu s názvom Kultúra z obývačky. Verejnosť tu nájde tipy na divadelné predstavenia, čítania z kníh, virtuálne prehliadky galérií či hudobných koncertov.