Metalová skupina Sabaton zaútočí na Bratislavu

Bratislava 23. augusta (TASR) – Švédsky metal prichádza do Bratislavy, v stredu (24. 8.) sa fanúšikovia tohto žánru zídu v aréne Národného tenisového centra (NTC) na koncerte známej formácie Sabaton, predkapelou bude rovnako švédska heavymetalová skupina Avatar.



Švédski bojovníci, kapela Sabaton, vystúpia v Bratislave v rámci turné k novému albumu The War To End All Wars. Kapelu charakterizujú piesne s tematikou vojny a vojenskej histórie. Joakimov nenahraditeľný hlas doplnený o jedinečné tóny melodického power metalu zaznie NTC arénou už o pár hodín. Sprevádzať ich bude kapela Avatar, ktorá je hosťom na ich turné po Európe vrátane bratislavského koncertu. Švédski metalisti opäť raz prekročia hranice medzi hudbou a divadlom. Pôvodne čisto melodická, deathmetalová kapela začala neskôr hrať inak a prešli na avantgardný metal.