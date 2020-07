Metropolitné múzeum umenia v New Yorku znovu otvorí 29. augusta

New York 16. júla (TASR) - Metropolitné múzeum umenia (MET) v New Yorku v stredu oznámilo, že od 29. augusta znovu otvorí svoje priestory pre návštevníkov s obmedzením svojej kapacity na 25 percent. Informovala o tom agentúra DPA.



Múzeum je zatvorené od 13. marca v súvislosti s opatreniami zavedenými na zabránenie šírenia nákazy koronavírusu SARS-CoV-2.



Múzeum má byť po obnovení prevádzky otvorené každý týždeň od štvrtka do pondelka. Návštevníci a personál budú musieť nosiť ochranné rúška a dodržiavať predpísané rozstupy. Takisto budú zavedené aj ďalšie opatrenia v oblasti hygieny.



Ďalšie kultúrne inštitúcie v meste New York ako divadlá na Broadway, Metropolitná opera a Newyorská filharmónia uviedli, že prevádzku neobnovia najmenej do konca kalendárneho roka.