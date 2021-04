Bratislava 23. apríla (TASR) - Michal Prokop & Framus Five predstavujú nový singel a videoklip Má vlast. Je predzvesťou albumu Mohlo by to bejt nebe..., ktorý vydá Supraphon v závere mája. Ten ponúkne na CD a 2LP 13 skladieb, vyjde i v digitálnych formátoch takmer po desiatich rokoch od predchádzajúcej štúdiovky Sto roků na cestě. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



„Keď som začal skoro po ôsmich rokoch dávať dohromady materiál na nový album, zrazu sa mi jeho koncept vyjavil nečakane skoro a ja som zistil, že v tých 'peckách' sú vlastne skoro samé odkazy a hlavne návraty. Návraty niekam, k niekomu a k niečomu, kde už som niekedy bol, s kým som spolupracoval, čo ma ovplyvňovalo. Vraciam sa tu vedome k svojim hudobným koreňom, k spolupracovníkom, z ktorých mnohí už sú v muzikantskom nebi. Niektorí sa aktívne podieľali ešte na minulom albume Sto roků na cestě, iní odišli skôr, pár ich ešte neohrozene kráča so mnou. A tak by som chcel týmto albumom im všetkým zložiť hold,“ píše Michal Prokop v booklete CD, ktoré vydáva symbolicky vo vydavateľstve Supraphon, kde pred neuveriteľnými 53 rokmi začínal.







„Textov, ktoré reflektujú súčasný stav spoločnosti, na albume cítim viac, ale tento spoločne s muzikou mi prišiel ako najlepší signál o tom, aká tá platňa vlastne je. A tiež som sa radil s pár ľuďmi. Má vlast vyšla ako favorit, i keď album je štýlovo, farebne i v náladách pestrejší,“ komentuje Prokop výber prvého singla, ktorého text z pera básnika Jiřího Žáčka (báseň vyšla v roku 2009 v knihe Třetí poločas) je rovnako nadčasový, ako aj ostro aktuálny.



Pieseň vychádza v sprievode videa, ktoré je prvým oficiálnym klipom Prokopa & Framus Five po dlhých 14 rokoch. Režisérom je Michal Skořepa, ktorý obsadil do hlavnej úlohy Vilmu Cibulkovú. Tá sa svojej časti zhostila s podmanivo nedbalou nonšalanciou.



Ak to situácia umožní, koncertný krst novinky sa uskutoční na festivale Krásný ztráty Live vo Všeticiach (13. – 15. augusta), kde spevák oslávi svoje 75. narodeniny. Na jeseň na koncert nadviaže turné v Českej republike, ktoré by malo byť zakončené tradičným vianočným koncertom v Prahe.