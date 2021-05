Michal Prokop & Framus Five vydávajú nový album Mohlo by to bejt nebe

Bratislava 28. mája (TASR) – Formácia Michal Prokop & Framus Five vydala nový album s názvom Mohlo by to bejt nebe... Jeho vydanie avizoval už singel Má vlast. Album vychádza na 2LP, CD aj digitálne a Michal Prokop & Framus Five ho pokrstia 13. a 14. augusta na festivale Krásný ztráty 2021 vo Všeticiach. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Ako sám Prokop priznáva, vznik Mohlo by to bejt nebe..., rovnako ako mnoho iných, nielen hudobných projektov ovplyvnila pandémia. Nahrávalo sa tzv. salámovou metódou: „To, čo nazývam salámovou metódou, je natáčanie per partes a ešte k tomu online. Do určitej miery sme túto metódu už použili pri minulom albume Sto roků na cestě. Vtedy len per partes, teda po častiach, v rôznej dobe a v rôznych, najmä domácich štúdiách, teraz k tomu ešte pribudla možnosť online, teda, že sme si jednotlivé stopy posielali cez internet. Má to nesporné výhody, môžete si trebárs objednať i zahraničného hosťa, ktorý to nahrá na druhom konci sveta a pošle vám to. Ale, samozrejme, musí sa ustrážiť, aby nahrávka potom nebola úplne sterilná. Hudba je, predsa len, aspoň pre mňa, spoločné hranie, a ono je to na tom cítiť. A my sme pre covid takmer nemali šancu sa pri nahrávaní stretnúť. Takže vo finále, keď sme to my dvaja s Pavlom Marcelom mixovali, sme sa hlavne snažili, aby tá salámová metóda na výsledku nebola veľmi očividná. Snáď sa to podarilo.“



Počas nahrávania trinástich piesní, ktoré fanúšikovia nájdu na albume, sa hudobníci okrem nemožnosti nahrávať spoločne museli popasovať s vážnou zdravotnou indispozíciou dlhoročného spoluhráča Luboša Andršta, ktorý s Prokopom nahral nielen ako gitarista, ale i ako autor a aranžér od roku 1970 päť radových albumov a štyri 'živáky'. „Musel som to riešiť, nahradiť takú osobnosť, to nie je len tak," hovorí Prokop, ktorý dal napokon dôveru Pavlovi Marcelovi a Michalovi Pavlíčkovi. „Obaja sa toho ujali skvele, Pavlíček ako gitarová hviezda, ktorá tu vzdáva hold svojmu veľkému kolegovi v jeho skladbe, Marcel ako veľký talent, o generáciu mladší, ktorého k nám pred rokmi priviedol práve Luboš,“ dodáva Prokop.