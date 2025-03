Michal Prokop predstavil novú skladbu Ostraka

Bratislava 15. marca (TASR) – Po skladbe A přece ráno avizujú Michal Prokop & Framus Five aprílové vydanie očakávaného albumu Ostraka v poradí druhou singlovou ochutnávkou. Tentoraz ide o titulnú skladbu, ktorej sa po vizuálnej stránke - podobne ako pred štyrmi rokmi v prípade Mé vlasti z albumu Mohlo by to bejt nebe - zhostil Michal Skořepa. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Album Ostraka bude obsahovať 12 nových piesní oscilujúcich od bluesového pesničkárstva s fúkacou harmonikou cez hutnú južanskú gitarovku až po drámu s 'varhanmi pána Hammonda'. To všetko s neodmysliteľnými husľami a dychmi, a k tomu ešte špeciálnym záverečným bonusom v podobe prekvapivej úpravy songu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Na shledanou.



"Text Michala Bulířa patrí k tým, pri ktorých občas nejakú dobu riešim, či si vôbec môžem dovoliť niečo také spievať. A tiež tuším, že ak áno, mal by to zhudobniť niekto iný než ja. Chvíľu som premýšľal, či do toho pôjdem, potom som dal ten text Andymu Čermákovi," hovorí Prokop o titulnej skladbe platne.



"Keď som na jeseň minulého roka oslovil Michala Skořepu, či by sa zase ujal práce na kľúčovom videoklipe nového albumu, ktorý vtedy ešte ani nemal meno, dal som mu nejaké svoje tipy. On si vybral okamžite túto skladbu a hneď mi ešte do telefónu začal opisovať námet na scenár," dodáva Prokop.



Skořepa, ktorý sa okrem réžie postaral tiež o kameru, scenár i finálny strih klipu, doplnil: "Už druhýkrát mi dal Michal dôveru s videoklipom, a to onedlho po tom, ako nás s mojou kapelou Pan Lynx prizval ako hostí na svoj vlaňajší vianočný koncert vo vypredanom Fóre Karlín. Práve tam mi v šatni napadla finálna verzia scenára na Ostraku a hneď som mu ju bežal povedať."



Pripravovaný album Ostraka vyjde 25. apríla na 2LP, CD i digitálne a uznávaný hudobník ho následne predstaví a pokrstí na Ostraka Tour, ktoré odštartuje 28. apríla v jednom z brnianskych klubov.



Videoklip Ostraka: https://youtu.be/XmW9CxV3ddU