Michal Viewegh, obľúbený český spisovateľ, má 60 rokov

Praha/Bratislava 31. marca (TASR) - Michal Viewegh patrí k najčítanejším a najpredávanejším českým spisovateľom. Jeho prózy ako Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu či Román pro ženy, sa dočkali rovnomenných filmových spracovaní. Jeho osobný, ale aj pracovný život ovplyvnili zdravotné problémy spôsobné prasknutím aorty z roku 2012.Prozaik, ale aj scenárista so značným zmyslom pre humor, ktorý si našiel aj mnoho fanúšikov na Slovensku, bude mať vo štvrtok 31. marca 60 rokov.Michal Viewegh sa narodil 31. marca 1962 v Prahe. Detstvo a dospievanie však prežil v mestečku Sázava, kde sa rodina krátko po jeho narodení presťahovala z dôvodu otcovej práce v miestnych sklárňach. Po skončení základnej školy v Sázave maturoval v roku 1980 na gymnáziu v Benešove neďaleko Prahy. Najprv absolvoval tri semestre na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, ale v roku 1988 úspešne dokončil štúdium češtiny a pedagogiky na pražskej Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Už začiatkom 80. rokov minulého storočia publikoval prvé prozaické texty v denníku Mladá fronta.Po absolvovaní základnej vojenskej služby v roku 1989 učil na jednej z pražských základných škôl odkiaľ v roku 1993 prešiel do vydavateľstva Český spisovateľ, kde do roku 1995 pracoval ako redaktor. Odvtedy pôsobí ako spisovateľ na voľnej nohe.Čitateľov zaujal už knižným debutom - novelou Názory na vraždu (1990). O dva roky neskôr vydal jeden zo svojich najúspešnejších románov Báječná léta pod psa. Autobiografický ladený román do nemenej úspešnej rovnomennej filmovej podoby pretavil v roku 1998 režisér Petr Nikolaev. Vo filme sa v hlavných úlohách predstavili Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý.Rovnomenného filmového spracovania sa dočkal aj nasledujúci román Výchova dívek v Čechách (1993). V snímke z roku 1998, ktorú režíroval Petr Koliha, sa predstavili Ondřej Pavelka a Aňa Geislerová.Román Účastníci zájezdu (1996) v roku 2006 sfilmoval režisér Jiří Vejdělek. Divácky úspešný film Nestyda (2008) režiséra Jana Hřebejka vznikol na základe Vieweghovej knihy Povídky o manželství a sexu (1999). Filmár Filip Renč si ako predlohu pre svoju snímku z roku 2006, vybral zasa prózu Román pro ženy (2001).Vieweghovho románu Vybíjená (2004) sa chopil režisér Petr Nikolaev, ktorý v roku 2015 na jeho základe nakrútil rovnomenný film. Dva roky po vydaní Románu pro muže (2008) vznikla rovnomenná snímka Tomáša Bařinu, v ktorej sa po boku Miroslava Donutila predviedla slovenská herečka Táňa Pauhofová. Režisérka Alice Nellis zasa v roku 2004 sfilmovala novelu Andělé všedního dne (2007). V jej snímke si jednu z hlavných úloh zahral slovenský herec Marián Labuda.V decembri 2012 Michal Viewegh takmer zomrel. Praskla mu aorta a život mu zachránili v pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny a doliečoval sa na klinike Malvazinky. Dodnes trpí stavmi melanchólie, depresiami a výpadkami pamäte.Napriek zdravotným problémom pokračuje v písaní a vydal román Biomanžel (2014), poviedkovú zbierku Zpátky ve hře (2015), román Melouch (2015), knihu poviedok Bůh v renaultu, či knihu Muž a žena (2018), ktorá obsahuje novely Family Frost a Čarodějka z Křemelky.V roku 1993 dostal Michal Viewegh Cenu Jiřího Ortena a v roku 2005 ocenenie Magnesia Litera v kategórii Cena čitateľov za román Vybíjená (2004).