Bratislava 16. decembra (OTS) - Fanúšikovia geniálneho skladateľa a hudobného vizionára Mika Oldfielda pozor! 26. marca 2025 v GOPASS aréne Bratislava môžete zažiť koncertné prevedenie jeho ikonického albumu Tubular Bells, ktorý sa stal najpredávanejším inštrumentálnym albumom všetkých čias. Na koncert sa teší aj hudobný publicista a v súčasnosti poverený riaditeľ Slovenského rozhlasu Roman Bomboš, ktorý tvrdí, že album Tubular Bells patrí medzi tie diela, ktoré spoznáte okamžite po zaznení prvých tónov!Album Tubular Bells vyšiel po prvýkrát v roku 1973 a stal sa najpredávanejším inštrumentálnym albumom všetkých čias. Mike Oldfield ho zložil o dva roky skôr a všetky nástroje si nahral sám. Veľkým fanúšikom Mika Oldfielda a jeho albumu je hudobný publicista, autor projektu Depeche Note – Symphonic Tribute Roman Bomboš, ktorý je v súčasnosti povereným riaditeľom Slovenského rozhlasu.konštatujePredstavenie Mike Oldfield's Tubular Bells in Concert malo premiéru v Royal Festival Hall v Londýne v auguste 2021 a stretlo sa s veľkým úspechom. Je to oslava a pocta Mikovi Oldfieldovi, ktorú si teraz budú môcť užiť aj slovenskí fanúšikovia.Foto: JVS Concerttvrdí26. marca 2025 v GOPASS aréne Bratislava si vypočujete kultový album pod taktovkou priateľa a spolupracovníka autora, Robina Smitha. Album Tubular Bells miluje od jeho prvého vydania v roku 1973, kedy ho počul prvýkrát. Smith následne spolupracoval s Mikom Oldfieldom na Tubular Bells 2 a 3, vrátane živých vystúpení.uzatvára, hudobný publicista, a v súčasnosti poverený riaditeľ Slovenského rozhlasu.Britský skladateľ, multiinštrumentalista a hudobný vizionár Mike Oldfield položil základy svetovej elektronickej hudby. Ako skladateľ a producent sa preslávil práve svojím debutovým štúdiovým albumom Tubular Bells, ktorý kritika veľmi ocenila a poslucháči si ho doslova zamilovali. Hoci je Oldfield primárne gitarista, hrá aj a ďalších nástrojoch ako sú klávesy alebo perkusie. A samozrejme aj na tubular bells - 12 chrómových tubových zvonov, ktorých monumentálny zvuk dodal albumu jedinečný zvuk. Počas svojej kariéry sa Mike Oldfield vydal naprieč mnohými hudobnými štýlmi a žánrami od progresívneho rocku k world music, folku, a predovšetkým elektronickej, ambient a new age hudbe. Hudobná show Mike Oldfield's Tubular Bells in Concert obsahuje aj ďalšie diela Mika Oldfielda vrátane Moonlight Shadow, Summit Day, Family Man a Ommadawn. Slovenským fanúšikom sa show predstaví.