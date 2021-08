Milanová: Ministerstvo kultúry spustilo výzvu pre kultúrne inštitúcie

Na snímke predseda SK 8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič počas tlačovej konferencie k finančnej pomoci pre regionálnu kultúru v Bratislave 10. augusta 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 10. augusta (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR spustilo v utorok výzvu pre kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je buď vyšší územný celok, alebo mestá a obce. Na ich modernizáciu či obnovu je vyčlenených 15 miliónov eur z eurofondov, podpora sa však v prípade veľkého záujmu a kvalitných projektov môže zvýšiť na 20 miliónov eur. Na tlačovej konferencii o tom informovala šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽANO).povedala Milanová.Z financií sa budú môcť modernizovať kultúrne domy, galérie, knižnice či hvezdárne. Pôjde napríklad o nakúpenie novej techniky či obnovu kultúrneho vybavenia, priblížila štátna tajomníčka MK Zuzana Kumanová. O dotáciu môžu požiadať obce nad 1000 obyvateľov, mestá, samosprávne kraje či rozpočtové a príspevkové organizácie.Minimálna výška dotácie pre knižnice a hvezdárne je 30.000 eur, pre ostatné inštitúcie 50.000 eur, maximálna výška dotácií je 200.000 eur. Spoluúčasť na financovaní projektu je podľa Kumanovej päť percent.Predseda SK8 Jozef Viskupič uviedol, že na Slovensku je viac ako 220 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov.poznamenal Viskupič. Odhaduje, že o výzvu bude veľký záujem. Ministerstvo kultúry bude podľa Milanovej spolu s SK8 realizovať sériu informačných stretnutí o technických detailoch a podmienkach výzvy.Riaditeľ sekcie eurofondov MK Tibor Bohó informoval, že proces prerozdeľovania fondov bude jednoduchší. Zjednodušil sa formulár podávania žiadosti, zrušili sa povinné prílohy, ministerstvo si bude môcť niektoré dokumenty vyžiadať samostatne. Najväčšie zjednodušenie podľa neho bude v rámci schvaľovacieho procesu, kde budú platiť základné vylučovacie kritériá. Žiadatelia, ktorí ich splnia, pôjdu do vyraďovacieho konania, budú musieť vykázať priemernú návštevnosť pred pandémiou nového koronavírusu, čiže z rokov 2018 a 2019. Na základe toho sa určí finálne poradie projektov, opísal Bohó.Samosprávy môžu o dotáciu požiadať do 11. novembra. Obnovu inštitúcie budú musieť zrealizovať do konca roka 2023, uviedla Kumanová.