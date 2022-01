Milanová: Na obnovu hradov s pomocou nezamestnaných budú financie

Bratislava 4. januára (TASR) – Financovanie projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných, ktorý mohol v roku 2021 pokračovať len s obmedzenými zdrojmi, bude v nasledujúcom dvojročnom období zabezpečený prostredníctvom relokácie nevyužitých eurofondov. Pre TASR to uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).



"Na riešení sme pracovali už od momentu, keď sme vedeli, že nemôžeme rátať s prostriedkami, ktoré na mzdy a odvody nezamestnaných poskytovalo predtým Ministerstvo práve, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Napokon sme ho našli, na dva roky zabezpečíme financie prostredníctvom nevyužitých eurofondov, pôvodne určených na iný účel," uviedla Milanová. Podrobnejšie informácie zverejní ministerstvo neskôr.



Strana SaS víta eurofondové riešenie, konštatuje zároveň, že okrem hradov by mohol mať projekt uplatnenie aj pri obnove kostolov či kláštorov. "Nielen s cieľom záchrany a sprístupnenia kultúrneho dedičstva, ale aj ako impulz pre rozvoj miestnych komunít, služieb cestovného ruchu a zamestnanosti v regiónoch," naznačil poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS a člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Foltin, ktorý verí, že rezort kultúry nájde na ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva dostatok zdrojov.



Projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva funguje od roku 2011. Doteraz sa prostredníctvom neho podarilo rekonštruovať 45 hradov. V predchádzajúcich rokoch kombinoval projekt dotačné zdroje Ministerstva kultúry (MK) SR a ministerstva práce, ktoré refundovalo mzdu a odvody zapojených nezamestnaných. MK v rámci programu Obnovme si svoj dom poskytovalo ročne vyše 12 miliónov eur, MPSVR preplácalo náklady v objeme približne 3,5 milióna ročne. Keď MPSVR avizovalo, že na pokračovanie nemá disponibilné zdroje, MK začalo hľadať alternatívne riešenia. Zo svojho rozpočtu napokon vyčlenilo ďalší milión eur, aby projekt v obmedzenej podobe mohol fungovať. Časť prostriedkov poskytlo v roku 2021 aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci výzvy na podporu regionálneho rozvoja.